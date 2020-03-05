Дмитрий Тарасов назвал новорожденную дочь как собаку Бузовой

В начале февраля общественность узнала, что в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась вторая дочь. Сразу же после этого события счастливые родители поделились снимками новорожденной наследницы. Но как назвали они ее, супруги держали в секрете до недавнего времени.

5 марта Дмитрий решил раскрыть все карты и рассказать, какое имя они дали второй дочь. Оказывается, родители нарекли малышку Евой. В своем Instagram-аккаунте под новым семейным снимоком футболист подписал: "Знакомьтесь – Ева Дмитриевна. <...> Спасибо, любимая kostenko.94, я очень счастлив и ты знаешь, как я от этого кайфую. Будьте все у меня здоровы и счастливы, я вас люблю".

Из публикации поклонники также узнали, что семья уже отметила первый месяц жизни малышки. В честь праздника Дмитрий и Анастасия заказали большой воздушный шар с цифрой, обозначающей возраст, а также розовый торт, украшенный шариками и различными фигурками.