Какие приемы используют пассивно-агрессивные люди, чтобы забраться вам под кожу

К сожалению, все мы так или иначе имеем дело с пассивно-агрессивным поведением. Оно может быть у коллеги по работе, всегда готового на что-то пожаловаться. Или у недовольных работников сферы услуг. Даже дома у вашего партнера или ребенка (в частности, если у них был плохой день).

Но как можно определить пассивно-агрессивное настроение в реальной жизни? И как дать отпор такому отношению?

Итак, несколько проявлений пассивно-агрессивного поведения:

1. Бойкот

Договорившись сделать что-то определенным образом, человек начинает избегать вас. Когда вы пытаетесь поговорить с ним, он немногословен, дает короткие ответы и отказывается вовлекаться в тему разговора или оказывает холодный прием.

2. Мрачный вид

Все мы наблюдали подобное за детьми, но взрослые не исключение. Если человек не получает желаемого, он начинает расстраиваться и злиться, лишая хорошего настроения любое место, где он появляется.

3. Забывчивость

Сначала человек согласен помочь вам с выполнением задания, а затем просто ничего не делает. Он ссылается на то, что «забыл», но в действительности даже не думал помогать. Или же он просто тянет время до тех пор, пока вы (или кто-то другой) не сделаете все сами.

4. Непродуктивность

Вместо того, чтобы отказаться от выполнения задания, этот человек занимается им, но делает это очень небрежно и не прикладывает особых усилий. Снаружи он демонстрирует свою поддержку, но несоответствие результатов работы ожиданиям показывает его реальные намерения.

5. Колкости

Такие люди прибегают к неоднозначным шуткам и сарказму, тем самым испытывая и подрывая вашу самооценку или просто желая потрепать вам нервы. Эти личности стараются вести себя двусмысленно, но отлично понимают, что делают.

Как дать отпор

Как правило, эти люди будут отрицать наличие проблемы. Они могут ссылаться на незнание или вообще отказываться признавать свое чувство злости или негативность. В остальных случаях человек, регулярно прибегающий к токсичному поведению, даже не понимает того, что делает, однако от этого его слова и поступки не менее неприятны.

Как эффективно противостоять пассивно-агрессивному человеку?

Поскольку он отказывается брать под контроль свои негативные чувства, вы должны помочь ему это сделать.

Психотерапевт Сигне Уитсон пишет: «Это вовсе не заносчивая, вызывающая гнев или заставляющая признать свою ошибку авторитарная тактика. Это навык спокойного и взвешенного вербального реагирования, с помощью которого человек деликатно, но открыто делится своими соображениями относительно поведения другого человека».

Проще говоря, вы хотите поговорить с человеком и выяснить причину возникнувшей проблемы.

Для этого вы должны четко и ясно донести до него свои чувства и ожидания. Если кажется, что вы знаете причину чужой агрессии, спросите, правы ли вы в своих догадках. Если ответ отрицательный, поверьте человеку на слово, но попытайтесь продолжить разговор. Если это уместно, сделайте первый шаг и извинитесь за все, чем могли обидеть, спросив, как вы можете исправить положение.

Как правило, ваш искренний интерес заставит собеседника изменить свое поведение. Выявив проблему, вы вместе выработаете решение, которое подойдет каждому из вас.