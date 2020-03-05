Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» после скандала с Арманом Давлетяровым

О принятом относительно ее кандидатуры решении Лера узнала из новостей в Сети и справедливо обиделась на давнего друга, главу телеканала Армана Давлетярова, который даже не потрудился позвонить ей, чтобы сообщить новость лично. Оценив поступок товарища, Кудрявцева сообщила «СтарХиту», что в ближайшее время покидает «МУЗ-ТВ», на котором проработала больше 20 лет.

Решение мною уже принято, — прокомментировала «СтарХиту» Лера. — Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На «МУЗ-ТВ» я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду».

Кудрявцева признается, что обидно терять старых друзей, с которыми шли бок о бок много лет. И, конечно, она расстроена.

Арман звонил несколько раз после моего первого комментария журналистам, но я не взяла трубку, — продолжает Лера. — Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!

В Сети сегодня появилась версия, что отказ от конферанса Кудрявцевой связан с высоким гонораром звезды. Мол, он гораздо выше, чем у Бузовой. Но Лера пояснила «СтарХиту», что сумму и прайс с ней никто не обсуждал. Кроме того, она призналась, что спокойно отнеслась бы к решению Давлетярова, если бы тот просто не побоялся озвучить его ей лично и заранее.