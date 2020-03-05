Любовь и коррупция: ТНТ впервые покажет киносериал «Шторм»

Открытие нового дворца искусств в провинциальном городе оборачивается трагедией: крыша здания не выдерживает снегопада и обрушивается на собравшихся. Погибают дети. Но кандидату в мэры Крюкову, ответственному за проект, удается избежать наказания – вместо него на скамье подсудимых оказываются его заместитель и главный инженер.

Следователю Сергею Градову (Робак) настойчиво рекомендуют не лезть в это дело, однако он, уставший от вечной коррупции, добивается ареста Крюкова. Но тут в жизни самого Градова случается трагедия: его любимой женщине Марине (Михалкова) срочно требуется дорогостоящая операция за границей. Ради нее Градов идет на должностное преступление. А раскрыть его будет пытаться старый друг Сергея Юрий Осокин (Лагашкин) из убойного отдела…

ФОТО: ТНТ

Злободневный сериал «Шторм» смело ставит перед зрителем этические вопросы, с которыми ни один человек не хотел бы столкнуться. На какие жертвы можно пойти ради любимого человека? А если эти жертвы противоречат всем твоим принципам? А если ради спасения одного человека придется подставить другого?

В «Шторме» — сериале про любовь и коррупцию — есть и глубокая драма, и цепляющая детективная линия, и криминал, но главное — есть авторское «двойное дно», которое делает эту историю обезоруживающим высказыванием о непростой человеческой природе.

«Когда мы обсуждали героя Саши Робака с Наташей Мещаниновой, то я так сформулировал для себя его образ — он Кинг-Конг: в одной лапе он нежно держит девушку, а второй — крушит города», - сказал Борис Хлебников в интервью Meduza.

За роль в «Шторме» Анна Михалкова получила «Золотого орла» как лучшая актриса, а сам сериал стал лучшим в 2019 году по мнению ведущих российских кинокритиков и журналистов.

«Создатели «Шторма» позиционируют его как киносериал, и это действительно в прямом и переносном смысле — большое кино. Как и все проекты режиссера Бориса Хлебникова». Мария Истомина, «Ведомости»

«В «Шторме», помимо великолепных актерских работ и очень плотного, густого сценария, поражает абсолютное попадание в нерв сегодняшнего дня. Это очень редкое качество, свидетельствующее о масштабе личности режиссера, о его включении в эпоху, о его человеческом и гражданском неравнодушии». Ксения Ларина, «Эхо Москвы»

«Шторм» — с 10 марта в 22:00 на ТНТ!