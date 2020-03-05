NILETTO сказал Насте Ивлеевой, что занимается сексом с фанатками

В 2019 году песня «Любимка» начинающего музыканта Данила Прыткова, известного под псевдонимом NILETTO, стала большим хитом. Композиция несколько месяцев возглавляла все чарты, что сделало артиста просто невероятно популярным.

Почти в каждом интервью молодой человек рассказывал, что посвятил композицию своей второй половинке. Отношения Данила и его возлюбленной продолжаются уже восемь лет. За это время влюбленные много раз расставались и воссоединялись. При этом музыкант не отрицает, что с приходом популярности в его жизни стало появляться много красивых девушек. Так, сейчас он периодически практикует секс с фанатками.

Это природа, друзья. Я по жизни человек-фристайл. И иногда это секс на фристайле. Мне кажется, нет ни одного популярного чувака, ни одного артиста, который не пользовался бы своей успешностью, чтобы хоть раз переспать с фанаткой,

— объяснил NILETTO в интервью для программы Насти Ивлеевой Agent Show.

Чаще всего артист знакомится с потенциальными партнершами в социальных сетях: девушки сами пишут ему сообщения, а он иногда на них отвечает. При этом от секса с поклонницами Прытков получает только физическое, но не моральное удовлетворение.

По-настоящему влюбиться Данилу удавалось только один раз. Свою таинственную избранницу он скрывает от любопытных глаз, поскольку не хочет, чтобы его популярность негативно сказалась на девушке.

Мы то расстаемся, то вместе. Иногда месяц не видимся, иногда два. А разорвать это все не можем. Вот такая больная любовь. Но зато благодаря этой любви рождаются прекрасные песни,

— подчеркнул музыкант.

Сейчас NILETTO экспериментирует с музыкальными стилями, поскольку не хочет оставаться автором одного хита. Также артист много гастролирует. Данил не отрицает, что за последний год уровень его доходов заметно вырос. Однако он не привык тратить много денег: сейчас, кстати, копит средства на очень благородную цель.

Хочу купить маме дом, в котором ей будет комфортно. Она там уже что-то нашла для себя. Мама мне сказала: «Сначала купи мне дом, а уже потом покупай себе машины и квартиры»,

— признался музыкант.