Астрологи о периоде 8-15 марта: старая любовь готова вспыхнуть в жизни четырех знаков Зодиака

С прошлым нужно решительно рвать все связи, чтобы оно не мешало развиваться и двигаться далее. Оно никуда не денется, но должно присутствовать в жизни лишь в качестве опыта и знаний.

Астрологи уверены, что в период с 8 по 15 марта этого года представители четырех знаков Зодиака смогут встретиться со своей любовью из прошлой жизни.

Хотели они этого или нет, им снова предстоит пережить те эмоции. Но что из этого выйдет, зависит только от них.

У Тельцов прошлые отношения были совсем не радужными и закончились на плохой ноте. Осталось много недосказанностей, обид. Телец долго отходил от душевных ран и был в одиночестве.

Сердца одиноких представителей этого знака свободны, а те, кто состоят в отношениях, скорее всего, ощущают давление со стороны избранника, вынуждены жить в постоянных конфликтах. Тельцу не хватает поддержки и понимания от своей второй половины.

В указанные числа Телец встретит долгожданного человека, который подарит ему яркие и положительные эмоции. Забудется все плохое, состоится необходимый откровенный разговор.

Рак все это время скучал о своем возлюбленном (возлюбленной), но не было повода снова начать общение. Вторая половинка тоже не потеряла чувств, и указанные числа марта подарят возможность встретиться.

Отношения были разрушены из-за какой-то мелочи, серьезных проблем в паре не было. Поэтому и остались чувства, и было ощущение бесполезного разрыва и потерянного времени в одиночестве. Звезды подарят возможность все выяснить, обсудить и снова начать с чистого листа.

Ко Льву в эти числа марта вернутся недавние отношения. Это не будет первая любовь или связь из юности. Скорее всего, речь идет о предпоследних отношениях.

Встреча произойдет совершенно случайно, но при участии знакомых людей и в хорошо знакомых местах. Это может быть встреча у общих знакомых или в очереди за покупками в любимом супермаркете.

Льву и его бывшему возлюбленному не удастся пройти мимо друг друга, и завяжется долгий и серьезный разговор. Эта беседа станет вторым шансом для этой пары, отношения будут возобновлены.

У Рыб с 8 по 15 числа первого весеннего месяца сложится очень интересная и щепетильная ситуация. К этому знаку нагрянут сразу двое, а то и больше, бывших возлюбленных.

Все бывшие будут очень настроены на возвращение Рыб. И этот выбор будет осложняться тем, что тот, кого они любили, причинил им сильную боль, а тот, кто был верным другом и напарником, не вызывал стольких эмоций.