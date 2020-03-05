Пять продуктов, которые не советуют мыть перед приготовлением

Мы с детства приучены, что все продукты перед приготовлением надо мыть.
Но есть продукты, которые даже опасно мыть перед приготовлением!
1. Сырая курица
Почему ее нельзя мыть.
На сыром мясе скапливается огромное количество микробов, которые с брызгами воды попадают на кухонные поверхности, продукты, посуду. Это сальмонеллы, стафилококки, кишечные палочки. А при тепловой обработке они все погибают.
2. Яйца
Некоторые хозяйки предпочитают их мыть сразу после покупки и уже «чистыми» складывать в холодильник.
С водой с поверхности яйца смывается защитная пленка, которая не позволяет патогенной микрофлоре проникать внутрь. А смывая ее, мы открываем путь для микробов.
3. Зелень в герметичной упаковке
Некоторые виды салатов, уже порезанные, предназначены для подачи на стол без предварительного промывания. То же самое и с микрозеленью. Их на производстве уже хорошо промыли и упаковали в герметичную упаковку. Помыв, например, салат, мы сталкиваемся с тем, что он теряет свой внешний вид и вкусовые качества.
4. Грибы, продающиеся в магазине охлажденными, после мытья теряют свой вкус и аромат. Лучше всего протереть их влажной тканью перед приготовлением. Если на грибах есть загрязнения, которые не оттираются, из лучше срезать ножом.
5. Макароны до и после варки
Итальянцы - истинные ценители макаронов или пасты, как они их называют. Они макароны никогда не промывают, а сразу после варки выкладывают их в соус и даже добавляют туда же немного воды, в которой варились макароны. Да и неизвестно, какие микробы могут попасть из крана на пасту.