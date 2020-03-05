Обнародованы шокирующие подробности вскрытия сгоревшего Пола Уокера

Ранее эксперты полагали, что Уокер скончался сразу после крушения. Однако вскрытие показало, что на момент возгорания мужчина еще дышал — и, таким образом, просто сгорел заживо. Об этом говорит положение останков: так называемая «поза боксера», при которой мышцы сокращаются из-за высокой температуры, тело скрючивается, а кулаки сжимаются.

Одна эта поза — еще не доказательство. Тело может принять «позу боксера», даже если человек был уже мертв до попадания в огонь. Но есть еще одна жуткая деталь, сообщает Daily Star. В горле Уокера были обнаружены частицы сажи, а это значит, что актер был жив и дышал, когда вокруг него бушевал огонь.

Американский актер Пол Уокер в минувшую субботу погиб в ДТП в Калифорнии. Место трагедии. ФОТО: Dan Watson/AP

Перед этим мужчина получил тяжелые травмы: многочисленные переломы по всему телу (челюсть, ключица, левое плечо, ребра и таз). Ехавший с Уокером друг Роджер, также разбившийся в авиакатастрофе, погиб от ЧМТ, несовместимой с жизнью. По-видимому, ему «повезло» больше.

Никаких признаков употребления алкоголя или наркотиков коронер не обнаружил. Причиной смерти были указаны «комбинированные последствия травматических и термических травм».