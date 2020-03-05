Обнародованы шокирующие подробности вскрытия сгоревшего Пола Уокера

Выяснились жуткие подробности смерти звезды «Форсажа» Пола Уокера. Напомним, актер погиб 30 ноября 2013 года, разбившись в автоаварии. Его машина Porsche Carrera, по неизвестной причине вышедшая из-под контроля, на большой скорости врезалась в придорожную опору, а затем загорелась, пишет Экспресс газета.
Ранее эксперты полагали, что Уокер скончался сразу после крушения. Однако вскрытие показало, что на момент возгорания мужчина еще дышал — и, таким образом, просто сгорел заживо. Об этом говорит положение останков: так называемая «поза боксера», при которой мышцы сокращаются из-за высокой температуры, тело скрючивается, а кулаки сжимаются.
Одна эта поза — еще не доказательство. Тело может принять «позу боксера», даже если человек был уже мертв до попадания в огонь. Но есть еще одна жуткая деталь, сообщает Daily Star. В горле Уокера были обнаружены частицы сажи, а это значит, что актер был жив и дышал, когда вокруг него бушевал огонь.
Перед этим мужчина получил тяжелые травмы: многочисленные переломы по всему телу (челюсть, ключица, левое плечо, ребра и таз). Ехавший с Уокером друг Роджер, также разбившийся в авиакатастрофе, погиб от ЧМТ, несовместимой с жизнью. По-видимому, ему «повезло» больше.
Никаких признаков употребления алкоголя или наркотиков коронер не обнаружил. Причиной смерти были указаны «комбинированные последствия травматических и термических травм».
Добавим, что дочь Уокера, Мидоу, позже подала судебный иск к Porsche, утверждая, что ее отец был жив после аварии, но не смог вовремя покинуть авто из-за ремня безопасности. В иске сообщалось, что именно ремень «сломал ему ребра и таз». Компании тогда удалось урегулировать конфликт.