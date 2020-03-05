Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребенка

Кэти Перри ФОТО: Скриншот видео Youtube

По словам 35-летней певицы, долгожданный первенец появится на свет летом. Сейчас звезда и ее избранник Орландо Блум принимают поздравления от поклонников со всего мира. Несмотря на интересное положение, Кэти продолжает много работать. По всей видимости, выходить в декрет не входит в ее планы. А недавно Перри подвергла риску не только свое здоровье, но и жизнь будущего малыша, приняв участие в съемках «Американского идола». На площадке исполнительница чуть было не задохнулась.

Виной всему был едкий газ, который в мгновение ока заполонил собой павильон. Кэти не успела быстро покинуть помещение и упала в обморок. Благо, все обошлось.

Всем, кто узнавал сегодня обо мне. Не волнуйтесь! Все в порядке! Я просто упала,

— сообщила звезда позже в личном блоге.

Напомним, около четырех лет Кэти начала встречается с Блумом, у которого уже есть сын от брака с бывшим ангелом Victoria's Secret Мирандой Керр. За это время звезды расставались из-за неверности голливудского красавчика, но вскоре сходились снова. В прошлом году пара обручилась, вот только до свадьбы дело пока не дошло.

Любовь отличается от романа тем, что не приходит в 20 лет. Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом. Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга. И мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность,

— делилась певица.

Перри не скрывает, что очень благодарна любимому за поддержку в самые тяжелые моменты. Кэти, чья жизнь на первый взгляд кажется безоблачной, приходилось лечиться от затяжной депрессии.

Я ходила на терапию, обращалась к народной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и Орландо все это время находился со мной в духовном путешествии. Он — мой якорь. Он — настоящий. И он — мой фанат номер один,