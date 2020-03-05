Что сказала королева принцу Гарри после его отъезда в Канаду

В Лондоне состоялся неофициальный обед принца Гарри и королевы Елизаветы II. Это первая встреча бабушки и внука после переезда принца, его супруги Меган Маркл и их сына Арчи в Канаду.
Как сообщают британские СМИ, во время ланча королева сказала Гарри, что «всегда будет рада принять его обратно», если он передумает о переезде до официальной даты своего отъезда — 31 марта.
Видимо, королева до последнего не оставляла надежду на то, что внук останется в Великобритании. Но тот был непреклонен.
«Это был первый раз, когда у королевы появилась возможность поговорить с Гарри один на один и выяснить, каковы его планы», — сообщили представители Елизаветы.
«Они провели время в спокойной обстановке, и оба могли выговориться», — добавил источник.
Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и заявили о желании снять с себя все королевские полномочия, стать финансово независимыми и начать новую жизнь за пределами Великобритании.