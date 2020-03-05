Чт, 5.03.2020
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Что сказала королева принцу Гарри после его отъезда в Канаду

Принц Гарри с бабушкой

ФОТО: POOL New/REUTERS

В Лондоне состоялся неофициальный обед принца Гарри и королевы Елизаветы II. Это первая встреча бабушки и внука после переезда принца, его супруги Меган Маркл и их сына Арчи в Канаду.

Как сообщают британские СМИ, во время ланча королева сказала Гарри, что «всегда будет рада принять его обратно», если он передумает о переезде до официальной даты своего отъезда — 31 марта.

Видимо, королева до последнего не оставляла надежду на то, что внук останется в Великобритании. Но тот был непреклонен.

«Это был первый раз, когда у королевы появилась возможность поговорить с Гарри один на один и выяснить, каковы его планы», — сообщили представители Елизаветы.

«Они провели время в спокойной обстановке, и оба могли выговориться», — добавил источник.

Принц Гарри говорил о том, что хочет стать более независимым, и даже попросил обращаться к нему без официальных монарших титулов.

Напомним, 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий и заявили о желании снять с себя все королевские полномочия, стать финансово независимыми и начать новую жизнь за пределами Великобритании.

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