Что сказала королева принцу Гарри после его отъезда в Канаду

Как сообщают британские СМИ, во время ланча королева сказала Гарри, что «всегда будет рада принять его обратно», если он передумает о переезде до официальной даты своего отъезда — 31 марта.

Видимо, королева до последнего не оставляла надежду на то, что внук останется в Великобритании. Но тот был непреклонен.

«Это был первый раз, когда у королевы появилась возможность поговорить с Гарри один на один и выяснить, каковы его планы», — сообщили представители Елизаветы.

«Они провели время в спокойной обстановке, и оба могли выговориться», — добавил источник.

Принц Гарри говорил о том, что хочет стать более независимым, и даже попросил обращаться к нему без официальных монарших титулов.