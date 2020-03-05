Гонорары на ток-шоу: сколько платят за публичную скорбь и разводы

Ток-шоу с участием звездных и не очень звездных людей выходят ежедневно. Но не все главные герои откровенничают за деньги. Как признался экс-продюсер одного из российских федеральных каналов, артисты с большой буквы денег за интервью не хотят.
Евгений Миронов, Филипп Киркоров, Валерия и на концертах/спектаклях/ролях неплохо зарабатывают — так что поболтать о работе или звездных друзьях они готовы безвозмездно. Их менее популярные коллеги ведут себя иначе.
«Постоянно сталкивался с тем, что звезды „второго и третьего« эшелона просят гонорар. <...> Первый вопрос задают не о хронометраже, темах или дате, а спрашивают, сколько. Если герой необходим, то платят. Привычная приличная такса — 1 тысяча евро, но часто платят за небольшую историю-воспоминание или комментарий — 285-310 евро», — цитирует источника «КП»
Еще разговор о деньгах заходит, когда для градуса выпуска нужен разговор на скользкую тему — эскорт, алкоголизм, смертельные диеты. Приглашенным «экспертам», в роли которых выступают Эвелина Бледанс, Наталья Штурм и другие, за острые комментарии платят. Но не так много по меркам ток-шоу. 250-300 евро — такие гонорары за скандалы называет Алексей Панин. Рустам Солнцев получает до 500 евро — в зависимости от «объема работ». Наталья Бочкарева до скандала с наркотиками требовала 300 евро за пару часов в студии.
Другое дело — стать главным героем «жареного» скандала. Тогда цена откровений взлетает до шести-семизначных сумм. И вот Алексей Панин в ток-шоу «стоит» уже не 300 евро, а 5 700 евро. Рассказываем, за какие деньги покупают и продают рассказы о самом больном — разводах, смерти, насилии.
Сколько платят за публичное горе в ток-шоу
Случившееся с Екатериной Диденко еще до появления на телевидении ужасало. Женщина, ставшая вдовой из-за вечеринки в бассейне с сухим льдом, вела прямую трансляцию в социальных сетях из больницы и из дома — рассказывала о смерти мужа. Но обсудить свое горе но шоу Диденко согласилась не сразу — пришлось телевизионщикам бороться и переманивать героиню круглыми суммами.
Выиграл Дмитрий Борисов, посулив Екатерине Диденко 20 000 евро — и вот «аптечный ревиззоро» рассказывает о сюрпризе от мужа с сухим людом, отравлении углекислым газом и вине врачей в гибели ее близких. Мелькнув в «Пусть говорят», Екатерина согласилась сниматься в ток-шоу у Ксении Собчак. Гонорар неизвестен, но устроила истерику и ушла из студии. Теперь вдова вернулась на свою территорию в «Инстаграм», и обещает мстить людям, осудившим ее.
Кстати о Собчак, историках и сорванных ток-шоу. «Док-ток» Ксении Анатольевны — продукт на главной «кнопке» России свежий и публикой не полюбившийся. Но деньги у создателей, по всей видимости, есть. Например, Любови Успенской за выпуск о конфликте с дочерью пообещали 70 000 евро! От денег «королева шансона» отказалась — как в итоге и от интервью: обиженная Ксенией, Любовь ушла из студии.
На обсуждение другой ужасающей ситуации — историка Соколова и убитой аспирантки Анастасии Ещенко — также не скупились. Людям, близким к ключевым фигурам преступления, предлагали плюс-минус 15 000 - 20 000 евро, экс-студентам Соколова без ценной информации — 5300 - 500 евро.
Диана Шурыгина, ставшая публичной личностью в 2017-м после истории с изнасилованием, получала рекордные 10 000 евро. Первое же «обнажение» девушки в программе Андрея Малахова стоило всего 130 евро! Съемки для YouTube телеведущего и вовсе бесплатно.
Еще одна звезда тв-шоу — Карина Мишулина, воевавшая с Тимуром Еремеевым. Наследница Спартака Васильевича на протяжении многих выпусков боролась за честь семьи, плача и крича в студии, но и о счете в банке не забывала. Точная сумма, за которую личное горе Карина делала публичным, не называется — 1 000 - 3 000 евро за выпуск.
Ложь в ток-шоу: от 150 тысяч и выше
Перед камерой герои скандалов готовы не только обсуждать пережитое, но и выдумывать небылицы — чего только не сделаешь за деньги. Подзабытый публикой артист произносит речь по сценарию и уходит с «зарплатой» в кармане, продюсеры получают громкие анонсы в стиле «Культовый актер увел невесту сына» или «Богатая невеста певца оказалась воровкой» — и все довольны.
Только звезды порой жалеют о съемках и разоблачают скандальные ток-шоу: рассказывают правдивую картину, называют выплаченные им суммы, сердятся в конце концов. Вот несколько примеров — за какие гонорары и какую ложь показывали телезрителям.
3 500 евро для Вали Исаевой, девушки, впервые ставшей матерью в 11 лет. Спустя 10 лет героиня вернулась в шоу с «уткой»: у нее якобы появился новый мужчина. Горе-любовником оказался сосед Исаевой и ее супруга, зарабатывающий деньги на лечение отца.
2 150 евро для семьи Данко. Деньги получила жена певца, самому исполнителю пообещали устроить сбор в пользу дочки Агаты, живущей с ДЦП. За это Александр Фадеев прикинулся, что подозревает жену в неверности: якобы ребенок не от него. После выпуска с ДНК-тестом Данко ссорился с «На самом деле». Но недолго: артист уже и к Шепелеву с новым скандалом возвращался, и о больной дочери забыл.
Несколько миллионов рублей для сына Алибасова. Сколько именно, Бари-младший умолчал. Но рассказал, какую роль его уговаривали сыграть за деньги: нужно было прикинуться корыстным наследником, претендующим на деньги отца.
42 300 евро для Александра Серова. По слухам, за такую сумму на ток-шоу для артиста сфабриковали некрасивую историю его взаимоотношений с Дарьей Друзьяк — с ложной беременностью, избиением и похищением.
По материалам: fontanka.ru, sobesednik.ru, kp.ru