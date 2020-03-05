Гонорары на ток-шоу: сколько платят за публичную скорбь и разводы

Евгений Миронов, Филипп Киркоров, Валерия и на концертах/спектаклях/ролях неплохо зарабатывают — так что поболтать о работе или звездных друзьях они готовы безвозмездно. Их менее популярные коллеги ведут себя иначе.

«Постоянно сталкивался с тем, что звезды „второго и третьего« эшелона просят гонорар. <...> Первый вопрос задают не о хронометраже, темах или дате, а спрашивают, сколько. Если герой необходим, то платят. Привычная приличная такса — 1 тысяча евро, но часто платят за небольшую историю-воспоминание или комментарий — 285-310 евро», — цитирует источника «КП»

Еще разговор о деньгах заходит, когда для градуса выпуска нужен разговор на скользкую тему — эскорт, алкоголизм, смертельные диеты. Приглашенным «экспертам», в роли которых выступают Эвелина Бледанс, Наталья Штурм и другие, за острые комментарии платят. Но не так много по меркам ток-шоу. 250-300 евро — такие гонорары за скандалы называет Алексей Панин. Рустам Солнцев получает до 500 евро — в зависимости от «объема работ». Наталья Бочкарева до скандала с наркотиками требовала 300 евро за пару часов в студии.

Другое дело — стать главным героем «жареного» скандала. Тогда цена откровений взлетает до шести-семизначных сумм. И вот Алексей Панин в ток-шоу «стоит» уже не 300 евро, а 5 700 евро. Рассказываем, за какие деньги покупают и продают рассказы о самом больном — разводах, смерти, насилии.

Сколько платят за публичное горе в ток-шоу

Случившееся с Екатериной Диденко еще до появления на телевидении ужасало. Женщина, ставшая вдовой из-за вечеринки в бассейне с сухим льдом, вела прямую трансляцию в социальных сетях из больницы и из дома — рассказывала о смерти мужа. Но обсудить свое горе но шоу Диденко согласилась не сразу — пришлось телевизионщикам бороться и переманивать героиню круглыми суммами.

Выиграл Дмитрий Борисов, посулив Екатерине Диденко 20 000 евро — и вот «аптечный ревиззоро» рассказывает о сюрпризе от мужа с сухим людом, отравлении углекислым газом и вине врачей в гибели ее близких. Мелькнув в «Пусть говорят», Екатерина согласилась сниматься в ток-шоу у Ксении Собчак. Гонорар неизвестен, но устроила истерику и ушла из студии. Теперь вдова вернулась на свою территорию в «Инстаграм», и обещает мстить людям, осудившим ее.

Кстати о Собчак, историках и сорванных ток-шоу. «Док-ток» Ксении Анатольевны — продукт на главной «кнопке» России свежий и публикой не полюбившийся. Но деньги у создателей, по всей видимости, есть. Например, Любови Успенской за выпуск о конфликте с дочерью пообещали 70 000 евро! От денег «королева шансона» отказалась — как в итоге и от интервью: обиженная Ксенией, Любовь ушла из студии.

На обсуждение другой ужасающей ситуации — историка Соколова и убитой аспирантки Анастасии Ещенко — также не скупились. Людям, близким к ключевым фигурам преступления, предлагали плюс-минус 15 000 - 20 000 евро, экс-студентам Соколова без ценной информации — 5300 - 500 евро.