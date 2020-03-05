Погибшего на вечеринке с сухим льдом мужа Екатерины Диденко подозревают в спланированном суициде

Трагическая вечеринка унесла жизни мужа Екатерины Диденко и двух ее друзей: Натальи и Юрия. Вскоре после страшных событий вдова стала делиться воспоминаниями о странных разговорах супруга. Так, по ее словам, Валентин часто рассуждал о смерти и настоятельно просил кремировать его тело, а затем развеять прах над полем. «Он понимал, что похороны - это огромные деньги, — объясняла Екатерина. — Говорил: «Зачем я должен после смерти обременять семью». Нам раз в месяц приходит брошюрка от службы ритуальных услуг. Он запомнил их высокий прайс».

Мрачные мысли Валентина заставили некоторых усомниться в случайности трагедии. Появились предположения, что 32-летний мужчина таким образом просто хотел покончить с собой. «А Валентин никогда не высказывал мыслей о суициде?» — спросила Екатерину гостья шоу «Док-ток». «Вот серьезно такой вопрос. Причем забрав с собой еще и друзей», — подхватила Лилия Абрамова, известная под псевдонимном Татарка ФМ.

Поводом для ужасающей версии стала переписка Диденко с продавцом сухого льда, который несколько раз предупреждал его о возможных последствиях. «Помещение должно быть проветриваемое, иначе наступит кислородное голодание», — писал сотрудник магазина.

Диденко в окружении гостей вечеринки

Однако 29-летняя Екатерина поспешила опровергнуть все домыслы, заявив, что супруг был счастливым человеком. «Мы только начали нормально жить. Почувствовали вкус к жизни, — говорила она. — Мы планировали покупку большой квартиры, хотели новую машину, путешествовать и думали о третьем ребенке».

Блогер уверена, что возлюбленный не знал о роковом исходе событий. Кроме того, по ее словам, мужчина отправлял снимки сауны, где собирался проводить химический эксперимент. «Объем рассчитал производитель. Муж сказал, что нужен небольшой», — уверяла провизор.

Первый канал экранизировал трагедию

Вдова обвинила и сотрудников скорой помощи, которые, на ее взгляд, халатно повели себя во всей этой ситуации. «У меня в подкорках сохранилась информация, что если человек без сознания, то нужно сразу приступать к реанимации. Я прямо у бассейна стала оказывать мужу первую помощь, — вспоминала Катя. — Когда приехали медики, я сильно возмущалась. Я оказываю помощь, а они, не спеша, проходят внутрь и торчат там. Кто-то сделал непрямой массаж сердца, наверное, раз 30 и ушел. Друзья сказали: «Катя, что ты здесь стоишь? Медики должны оказывать помощь». А они дали мне баллон с кислородом, не оставив никого рядом. Все пошли к Наташе, хотя спасателей было много. Эти огромные мужики могли просто наклониться и качать, но они сделали всего несколько раз и ушли со словами: «Я устал».

Напомним, что появление Диденко на телешоу стало уже вторым. Ранее она делилась подробностями в программе «Пусть говорят», в которой, по слухам, получила круглую сумму. Команда же «Док-ток» в очередной раз решила поэкспериментировать с форматом и подготовила экранизацию инцидента. Приглашенные актеры исполнили роли гостей злополучного дня рождения, несмотря на то что со смерти троих участников не прошло и недели.

Екатерине было тяжело смотреть кадры

Блогер считает, что часть вины лежит на врачах скорой помощи