Чт, 5.03.2020
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Погибшего на вечеринке с сухим льдом мужа Екатерины Диденко подозревают в спланированном суициде

Екатерина Диденко с мужем

ФОТО: Instagram

Аптечный блогер, о которой узнали все после трагической вечеринки в сауне, признавалась, что ее супруг не раз задумывался о смерти. 32-летний мужчина заранее обговорил все детали возможных похорон, и это заставило некоторых усомниться в случайности его смерти.

Трагическая вечеринка унесла жизни мужа Екатерины Диденко и двух ее друзей: Натальи и Юрия. Вскоре после страшных событий вдова стала делиться воспоминаниями о странных разговорах супруга. Так, по ее словам, Валентин часто рассуждал о смерти и настоятельно просил кремировать его тело, а затем развеять прах над полем. «Он понимал, что похороны - это огромные деньги, — объясняла Екатерина. — Говорил: «Зачем я должен после смерти обременять семью». Нам раз в месяц приходит брошюрка от службы ритуальных услуг. Он запомнил их высокий прайс».

Мрачные мысли Валентина заставили некоторых усомниться в случайности трагедии. Появились предположения, что 32-летний мужчина таким образом просто хотел покончить с собой. «А Валентин никогда не высказывал мыслей о суициде?» — спросила Екатерину гостья шоу «Док-ток». «Вот серьезно такой вопрос. Причем забрав с собой еще и друзей», — подхватила Лилия Абрамова, известная под псевдонимном Татарка ФМ.  

Поводом для ужасающей версии стала переписка Диденко с продавцом сухого льда, который несколько раз предупреждал его о возможных последствиях. «Помещение должно быть проветриваемое, иначе наступит кислородное голодание», — писал сотрудник магазина.

Диденко в окружении гостей вечеринки
Диденко в окружении гостей вечеринки

Однако 29-летняя Екатерина поспешила опровергнуть все домыслы, заявив, что супруг был счастливым человеком. «Мы только начали нормально жить. Почувствовали вкус к жизни, — говорила она. — Мы планировали покупку большой квартиры, хотели новую машину, путешествовать и думали о третьем ребенке».

Блогер уверена, что возлюбленный не знал о роковом исходе событий. Кроме того, по ее словам, мужчина отправлял снимки сауны, где собирался проводить химический эксперимент. «Объем рассчитал производитель. Муж сказал, что нужен небольшой», — уверяла провизор.

 
Первый канал экранизировал трагедию
Первый канал экранизировал трагедию

Вдова обвинила и сотрудников скорой помощи, которые, на ее взгляд, халатно повели себя во всей этой ситуации. «У меня в подкорках сохранилась информация, что если человек без сознания, то нужно сразу приступать к реанимации. Я прямо у бассейна стала оказывать мужу первую помощь, — вспоминала Катя. — Когда приехали медики, я сильно возмущалась. Я оказываю помощь, а они, не спеша, проходят внутрь и торчат там. Кто-то сделал непрямой массаж сердца, наверное, раз 30 и ушел. Друзья сказали: «Катя, что ты здесь стоишь? Медики должны оказывать помощь». А они дали мне баллон с кислородом, не оставив никого рядом. Все пошли к Наташе, хотя спасателей было много. Эти огромные мужики могли просто наклониться и качать, но они сделали всего несколько раз и ушли со словами: «Я устал».

Напомним, что появление Диденко на телешоу стало уже вторым. Ранее она делилась подробностями в программе «Пусть говорят», в которой, по слухам, получила круглую сумму. Команда же «Док-ток» в очередной раз решила поэкспериментировать с форматом и подготовила экранизацию инцидента. Приглашенные актеры исполнили роли гостей злополучного дня рождения, несмотря на то что со смерти троих участников не прошло и недели.

Екатерине было тяжело смотреть кадры
Екатерине было тяжело смотреть кадры
Блогер считает, что часть вины лежит на врачах скорой помощи
Блогер считает, что часть вины лежит на врачах скорой помощи

Фото: Instagram, кадр из программы «Док-Ток»/ Первый канал

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