Киркоров признался, на чем ему приходится экономить

Стасу приходится созваниваться с Киркоровым, прежде чем отправиться на шопинг, ведь появление двух звезд в одинаковых нарядах на том или ином мероприятии — большой конфуз. «Магазинов брендовой одежды в мире не так уж и много, — объясняет 50-летний Михайлов. — Иногда мы с Филиппом пересекаемся, поэтому договорились не брать одни и те же вещи. Говорю ему: такую-то вещь занял я. И он знает, что это уже покупать нельзя».

Всю одежду Стас, по его признанию, выбирает сам, не пользуясь советами стилиста. «Делаю это по наитию, в зависимости от настроения. Нынешний мой образ кому-то нравится, кому-то — нет. Но я себя чувствую комфортно и органично. За время своего пребывания на сцене в роли публичного человека не раз менял имидж. Но это не делается специально, это мое ощущение жизни на данный момент. Как себя ощущаю, так и одеваюсь», — рассказывал он.

В отличие от Михайлова, король поп-сцены все же прибегает к помощи имиджмейкера, считая это необходимостью. «Раньше все звезды уровня Филиппа одевались сами. Он стал первооткрывателем в этом плане. Я работаю с ним пятый год и знаю, что практически никто из звезд до недавнего времени не прибегал к услугам стилиста. Ну разве что молодые, типа Тимати. Многие артисты не хотят в это инвестировать. Хотя одеваться правильно — не так дорого», — рассказывал Арсен Айрапетов, работающий со звездой много лет.

Со стороны кажется, что при своих заработках Филипп Бедросович может позволить себе многое: от качественной одежды до недвижимости на любой вкус. Но это мнение ошибочно. Есть вещи, на которых артист все же старается экономить. И речь идет вовсе не о материальном.