Десять опасных вещей, от которых нужно избавиться весной 2020 года

Секрет успешного человека — сильная энергетика. Принято разделять все чувства, события и эмоции на две категории: положительные, которые придают сил, и негативные, которые их лишают. Палитра негативных вещей огромна, однако можно выделить несколько основных стоп-факторов, избавившись от которых, вы значительно улучшите качество своей жизни уже этой весной, а в дальнейшем научитесь не просто подавлять, а преобразовывать силу опасности в рычаг управления своей судьбой.

1. Обобщение. Потерпев неудачу один раз, человек имеет привычку распространять негативный опыт на все дальнейшие попытки, не учитывая то, что вероятность успеха с каждым разом только возрастает. Ваши попытки могут быть не самыми выдающимися, но они помогут отвлечься от тревожных мыслей и ослабить хватку страха, которая парализует все мысли и действия.

2. Негативный ментальный фильтр. Избавьтесь от привычки подмечать только негативные вещи и события. Перенаправляйте вектор с помощью воображения. Если к событию, которое кажется вам неудачным, относиться, как к удачному, то таким оно в итоге и окажется. В любом негативе есть позитивное ядро.

3. Ложные надежды. Плен иллюзий лучше, чем безнадежность, но только на первый взгляд. Он создает искусственный подъем сил, и в результате истощает, приводит к депрессии, страху и параличу мотивации. Помните, что выход можно найти, только опираясь на реальность и собственные чувства.

4. Настрой «все или ничего». Нельзя исключать стадию промежуточного результата — это может оставить вас ни с чем. Выработайте полезную привычку руководствоваться здравым смыслом, а не желанием легкого и быстрого результата.

5. Болезненные привязанности (к работе, семье, партеру, детям). У всех есть что-то дорогое сердцу. Но привязанность, затмевающая собственные потребности человека, может сделать его слабым и уязвимым перед плохими влияниями и лишить его самоуважения. Очень важно верить в собственные силы, объективно смотреть на ситуацию и принимать адекватные решения.

6. Слепая вера в судьбу. Многие верят в судьбу, как во что-то незыблемое, тем самым частично снимая с себя ответственность за принимаемые решения. Саморазвитие и избавление от негативных установок повышает уровень жизни. Судьбу можно взять под контроль, если расти духовно и морально.

7. Стереотипное мышление. Иногда людям кажется, будто существует жесткий перечень того, что делать нельзя, и того, что делать нужно. При нарушении общественных правил такой человек может наказывать себя и осуждать. Такое поведение становится вредной привычкой и со временем подрывает самоуверенность. Отказаться от стереотипного мышления поможет осознанность.

8. Чрезмерное чувство ответственности. Очень часто мы перекладываем на себя вину за события, которые не были и не могли быть под нашим контролем. Подобное отношение создает сильное чувство вины, что позволяет другим людям манипулировать вами. Следует избавляться от привычки казнить себя по мельчайшим поводам.

9. Привычка надумывать. Зачастую наши предположения ни на чем не основаны. Хуже всего, если эти ожидания имеют негативный окрас. Это лишь усиливает страх поражения и фокусирует внимание на негативе. Нужно чаще проверять свои предположения в реальности и не позволять себе додумывать за других их мотивации: лучше просто спросить.