Гороскоп на 5 марта: Девы рискуют нарваться на конфликт, а у Рыб настало время проанализировать свои ошибки

Завтра нас ожидает очень мощный день, который способен принести успех в делах, гармонию в любви и хорошее настроение. Поскольку день управляется активными 11-ми и гармонизирующими 12-ми лунными сутками, вам будет просто справиться с любыми делами.
Овен
День подходит для обучения и получения полезной информации. Полезно заняться накоплением знаний на будущее.
Телец
Не стоит быть слишком самоуверенными, в новой ситуации лучше прислушаться к совету более опытного человека.
Близнецы
Противоречивый день. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми.
Рак
Лев
Перед вами встанет проблема выбора. Не надейтесь на интуицию, лучше прислушайтесь к советам окружающих.
Дева
Ваш язык – ваш враг. В этот день лучше помалкивать и не провоцировать конфликт с близким человеком.
Весы
Не перенапрягайтесь, иначе организм взбунтуется и может подвести в самый непредвиденный момент.
Скорпион
Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны. Так гораздо легче решать накопившиеся проблемы, чем в одиночку.
День принесет вам интересное знакомство, которое в дальнейшем пригодится в сфере вашего бизнеса.
Козерог
Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана.
Водолей
День благоприятно посвятить планированию новых наработок. А вот с активной деятельностью лучше не спешить.
Рыбы
Причина ваших проблем кроется в вашем прошлом. Вспомните свои ошибки и не допускайте их в будущем.