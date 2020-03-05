Чт, 5.03.2020
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Гороскоп на 5 марта: Девы рискуют нарваться на конфликт, а у Рыб настало время проанализировать свои ошибки

Весна. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Завтра нас ожидает очень мощный день, который способен принести успех в делах, гармонию в любви и хорошее настроение. Поскольку день управляется активными 11-ми и гармонизирующими 12-ми лунными сутками, вам будет просто справиться с любыми делами.

Овен

День подходит для обучения и получения полезной информации. Полезно заняться накоплением знаний на будущее.

Телец

Не стоит быть слишком самоуверенными, в новой ситуации лучше прислушаться к совету более опытного человека.

Близнецы

Противоречивый день. Хлопоты и суета в конечном итоге могут привести к знакомству с интересными людьми.

Рак

Будьте аккуратнее с бытовой техникой, есть риск травмы. Поднять настроение вам поможет общение с друзьями, пишет «Сегодня».

Лев

Перед вами встанет проблема выбора. Не надейтесь на интуицию, лучше прислушайтесь к советам окружающих.

Дева

Ваш язык – ваш враг. В этот день лучше помалкивать и не провоцировать конфликт с близким человеком.

Весы

Не перенапрягайтесь, иначе организм взбунтуется и может подвести в самый непредвиденный момент.

Скорпион

Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны. Так гораздо легче решать накопившиеся проблемы, чем в одиночку.

Стрелец

День принесет вам интересное знакомство, которое в дальнейшем пригодится в сфере вашего бизнеса.

Козерог

Проявите внимательность в оформлении документов, иначе вам придется платить из своего кармана.

Водолей

День благоприятно посвятить планированию новых наработок. А вот с активной деятельностью лучше не спешить.

Рыбы

Причина ваших проблем кроется в вашем прошлом. Вспомните свои ошибки и не допускайте их в будущем.

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