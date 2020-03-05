Ева Польна перенесла операцию на глазах

44-летняя Ева Польна — личность многогранная: пишет стихи, сочиняет музыку, а также увлекается изобразительным искусством, являясь учащейся института имени Сурикова. В студию программы «Вечерний Ургант» звезда пришла с несколькими своими картинами. Одно из произведений под названием «Артишок» Ева писала в сложный период.

«Не поверите, этот артишок я написала, когда мне сделали операцию на глазу. Мне приспичило», — заявила артистка.

Откровения Польны удивили поклонников, ведь многие даже не знали, что она лежала в больнице. Исполнительница всегда была очень скрытной, поэтому и подробности ее личной жизни в прессу практически не просачиваются. Сейчас Польна чувствует себя хорошо и продолжает заниматься живописью.

Иногда певица даже пишет портреты своих коллег. Так, несколько месяцев назад она нарисовала Диму Билана. Музыканту так понравилась эта работа, что он повесил его в своей квартире. Всего за ночь Ева создала портрет Ивана Урганта, изобразив его в образе Бэтмена.

«Чтобы написать портрет, мне нужно увидеть человека под новым углом, узнать его, прочувствовать. Вас, Иван, я увидела в этом образе, как спасителя вечерней Москвы», — объяснила Польна.

Как оказалось, Ева уже давно увлекается рисованием, но все не могла найти время и силы на развитие своего таланта. Теперь же, создавая картины, певица получает заряд вдохновения для написания новых текстов. При этом Польна не считает себя гениальным художником: она просто хочет получать удовольствие от выражения собственных идей на холсте.

Напомним, что осенью проблемы со здоровьем возникли не только у Евы, но и у ее наследницы Эвелин. 14-летняя дочь Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию из-за приступа астмы. Сообщалось, что девочка находится в критическом состоянии, но врачам удалось стабилизировать ее самочувствие.

Ева Польна с дочерью Эвелин ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS