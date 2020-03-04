Лера Кудрявцева: Меня не предупредили, что Бузова заменит меня на Премии МУЗ-ТВ

Объявление имен новых ведущих премии «Муз-ТВ», которая грядет 5 июня 2020 года, оказалось настоящим сюрпризом для бессменной «визитной карточки» канала Леры Кудрявцевой, передает Super.
Как оказалось, Лера не была в курсе, что в этом году не примет участия в главном музыкальном событии года. Некоторые СМИ указали также на то, что 48-летнюю телеведущую решили заменить новым лицом — Ольгой Бузовой (Бузова впервые появится на сцене музыкальной церемонии в таком качестве). Своими эмоциями Кудрявцева поделилась в разговоре с Super:
Честно говоря, не ожидала, что телеканал, на котором я тружусь долгие годы, где лежит моя трудовая книжка, к которому я имею непосредственное отношение, даже не поставил меня в известность о таких изменениях. Мне кажется, это подлость. Дело не в том, кем меня «заменили», — я отношусь к этому спокойно, а в том, что никто не позвонил и даже не сообщил о таком решении,
— сказала Лера.