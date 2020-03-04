Престарелый отец Филиппа Киркорова объявлен в розыск за быструю езду

Кто бы мог подумать, что в своем престарелом возрасте Бедрос Киркоров будет рисковать своей жизнью быстрой ездой. Как пишет Telegram-канал Mash, находясь за рулем своего «Лексуса» он периодически попадает на штрафы от полиции. Сейчас Бедрос Филиппович имеет восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях. Они уже переданы судебным приставам. В случае, если артист не заплатит, то может лишиться своего автомобиля и права покидать страну.

А ведь в прошлом году Бедрос Киркоров отказался от участия в гастрольном туре своего сына Филиппа из-за плохого самочувствия. Тогда артист был обеспокоен состоянием своего здоровья и опасался перелетов. Видимо, в автомобиле на полной скорости Киркоров-старший чувствует себя удовлетворительно.