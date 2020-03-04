Нужно ли варить сосиски перед употреблением: как это делать правильно?

Существует несколько различных мнений о том, нужно ли отваривать магазинные сосиски перед тем, как есть. Ответ неоднозначный. Это касается и вопросов безопасности употребления, и чисто кулинарных рекомендаций, пишет zen.yandex.ru.
Почему рекомендуют варить сосиски
Первая и самая распространенная причина, по которой многие варят сосиски перед тем, как есть их, – боязнь отравиться.
Всем известно, что термическая обработка делает мясной продукт более безопасным, даже если он не очень свежий.
Если визуальных признаков несвежести нет, но есть опасения, что сосиски лежали в магазине достаточно долго, хуже от варки точно не будет. Особенно это касается детского питания.
Второй момент: вкусовой и кулинарный
Чаще всего сосиски и сардельки подаются в горячем виде с гарниром. Так они обычно более вкусные, сочные и ароматные.
В процессе варки жир, находящийся в составе, расплавляется и придает продукту особый вкус и мягкость. Поэтому однозначно большинство сосисок будут намного вкуснее в сваренном виде.
Но, конечно, не стоит их переваривать, иначе изначальный вкус пропадет вовсе.
А можно ли есть сырыми?
Если опасений относительно свежести сосисок и качества самого мяса в них нет, вполне можно не отваривать их и есть сырыми.
Дело в том, что во время приготовления на фабрике продукт уже проходит этап варки, поэтому то, что мы называем сырым, на самом деле вполне готовое блюдо. И в магазинах продаются уже не полуфабрикаты, а вполне готовые сосиски.
Аналогично: мы ведь не отвариваем колбасу, прежде чем положить ее на бутерброд. А сосиска обычно имеет аналогичный состав, просто другую форму.
Как правильно варить сосиски
Если вы все-таки решили обезопасить себя и отварить сосиски, важно делать это правильно. Иначе вкус и аромат могут пострадать!
Один из важнейших вопросов – сколько должна длиться варка. Повара утверждают, что 5-10 минут вполне достаточно, чтобы продукт успел пройти так называемую обработку. При этом за 10 минут сосиска не успеет развариться и потерять свой вкус.
Снимать ли оболочку?
Еще один распространенный вопрос – снимать ли с сосисок оболочку перед тем, как отправить в кастрюлю.
Это зависит от типа самой оболочки. Если она натуральная, то не стоит – ее можно даже есть вместе с сосиской. Оболочку из целлюлозы снимать придется в любом случае.
Но если это сделать до варки, то сосиска может потерять свою форму и развариться. Поэтому делать это рекомендуют в готовом виде.
Если же вы отвариваете сосиски не в целях безопасности, а из гастрономических соображений, можно ограничиться легким провариванием в течение 2-5 минут или даже просто подогреть в микроволновке.