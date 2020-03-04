«Это дар»: Литвинова приоткрыла завесу своих взаимоотношений с Земфирой

Если нужно будет, уберу. Конечно, она ведь товарищ. Вообще, чтобы сразу сказать про Земфиру… Это так классно… Я так восхищаюсь ей и отдаю даже ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй,