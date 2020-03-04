«Это дар»: Литвинова приоткрыла завесу своих взаимоотношений с Земфирой

Всегда скрытная Рената Литвинова на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» решила немного рассказать о своей личной жизни, пишет Телепрограмма.
Недавно звезда подобрала на улице кошку и привела ее домой. Иногда ей даже приходится убирать за ней лоток. Этим заявлением актриса сильно удивила Ксению Собчак.
Вы не можете держать кошечку! Это же как в анекдоте: за каждого мужчину, которому ты отказываешь, в старости будет одна кошечка. Вы же не старая еще! У вас не может быть кошечки!
— сказала ведущая.
Это жестокая шутка. Но я готова к такому наказанию, наверное, я была грешна,
— ответила Литвинова.
Актриса заявила, что готова убирать не только за кошечкой, но и за всеми своими близкими людьми. Здесь Собчак решила уточнить, входит ли в этот круг Земфира.
Если нужно будет, уберу. Конечно, она ведь товарищ. Вообще, чтобы сразу сказать про Земфиру… Это так классно… Я так восхищаюсь ей и отдаю даже ей пальму первенства. Я считаю, что Земфира – это какой-то дар. Если относишься к человеку, как к какому-то дару, который тебе был дан по жизни, то не существует вопросов, кто первый, а кто второй,
— объяснила Литвинова.
Актриса сказала, что уже 15 лет дружит с певицей, считая ее гениальным человеком. Также стало известно, что она делит с ней одну студию, в которой есть практически все для жизни. По сути, она выглядит как квартира. И один раз Рената даже ночевала в ней.