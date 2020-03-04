Солист «Непары» выкупил название группы и ее песни за рекордную сумму

В прошлом году группа «Непара» прекратила свое существование — и ее солисты Александр Шоуа и Виктория Талышинская отправились в сольное плавание. Без права исполнять хиты, которые они пели в составе коллектива. Все попытки Шоуа договориться с продюсером были тщетны — произошел конфликт, пишет Стархит.
После распада «Непары» продюсер коллектива запретил Шоуа и Талышинской исполнять хиты, записанные во время их совместной работы. Мол, нет группы — нет песен. «Плачь и смотри», «Милая», «Бог тебя выдумал», «Другая причина» легли на полку. И, даже когда зрители просили Шоуа исполнить хотя бы отрывок на концерте, тот не мог, иначе пришлось бы заплатить огромный штраф. Все переговоры с правообладателем композиций несколько месяцев были тщетны, однако, недавно Шоуа удалось-таки решить проблему.
Я выкупил все песни и бренд «Непара». Стоит подобное — 30 миллионов рублей. Но мне отдали за… 10 тысяч рублей. Рад, что мы с продюсером Олегом Некрасовым вспомнили, что являемся друзьями. Кстати, до меня приобрести это пыталась и Вика — готова была заплатить 20 миллионов. Но ведь она ни к одной композиции не приложила руку — приезжала на студию только записать свой вокал. Решение справедливо,
— рассказал «СтарХиту» Александр.
Также купить «Непару» пытались и совершенно посторонние люди — чтобы набрать под известное название совершенно новый состав исполнителей. Но продюсер не уступил никому — ни Виктории, ни конкурентам.
Вика в курсе, что мы договорились. Реакции она не показала. Но сейчас буду скабрезничать. Нельзя быть злым и проехать на спине другого в рай. Одновременно эти две составляющие не работают. Можно быть недобрым человеком, но ходить собственными ногами. А когда ты едешь на чужом горбу, надо быть благодарным. Ну нельзя за моей спиной покупать мои песни у нашего же продюсера. Пытаться вовлечь его в авантюру. Это просто неэтично,
— продолжает Шоуа.
Сейчас Александр занимается поиском новой солистки — объявил кастинг среди девушек от 25 до 35 лет. Причем, музыкант хочет, чтобы вокалистка была максимально далека от образа его экс-партнерши по сцене. Своеобразной фишкой коллектива считалась разница в росте между Шоуа и Талышинской, однако, артист считает, что это не так.
Снимите с Виктории каблуки, она всего на три сантиметра меня длиннее. Не хочу, чтобы новую девочку сравнивали со старой. В музыкальном смысле «Непара» всегда являлась моим отражением, а Виктория была как орнамент — и его можно поменять. Безусловно, она обладала голосом прилично уникальным, но лишь в самом начале — настолько давно, что уже кажется неправдой. Я впечатлен теми, кого уже посмотрел — почти 50 человек. Главное, чтобы будущая партнерша именно пела, остальное — не имеет значения. Кстати, возможно она будет не одна,
— смеется Александр.