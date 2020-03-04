Солист «Непары» выкупил название группы и ее песни за рекордную сумму

Снимите с Виктории каблуки, она всего на три сантиметра меня длиннее. Не хочу, чтобы новую девочку сравнивали со старой. В музыкальном смысле «Непара» всегда являлась моим отражением, а Виктория была как орнамент — и его можно поменять. Безусловно, она обладала голосом прилично уникальным, но лишь в самом начале — настолько давно, что уже кажется неправдой. Я впечатлен теми, кого уже посмотрел — почти 50 человек. Главное, чтобы будущая партнерша именно пела, остальное — не имеет значения. Кстати, возможно она будет не одна,