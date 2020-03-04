Ср, 4.03.2020
Подгузники в тарелках, секс в зале ресторана и неэтичные комментарии: что же творится в таллиннских ресторанах? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Спустилась с небес»: Анастасия Квитко показала упругие формы в просвечивающем платье

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Упругие формы Анастасии Квитко вновь свели сума ее подписчиков. «Русская Кардашьян» снялась в просвечивающем платье для рекламы энергетического напитка. Ее запечатлели в помещении на фоне панорамного окна с видом на небоскребы Майями. Обтягивающий как вторая кожа наряд модели наводит на мысль, что Квитко не надела белье, пишет Пятый канал

В кадре модель в замедленной съемке идет от бедра, поворачивается лицом и спиной демонстрируя роскошную фигуру, играет с волосами, принимает эротичную позу и пьет из жестяной банки. В качестве рекламного слогана она пишет, что в Майми облачно, но напиток делает ее день солнечным. Эту фразу в комментариях продолжат восхищенные поклонники — их день солнечным делает сама Анастасия.

Ух ты, выглядишь превосходно! Словно спустилась с небес для меня;

Вы прекрасны, великолепны в этом наряде;

Моя любовь, драгоценность, принцесса!

Ты сама делаешь солнечным любой день,

— ответили фолловеры.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ