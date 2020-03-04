«Спустилась с небес»: Анастасия Квитко показала упругие формы в просвечивающем платье

В кадре модель в замедленной съемке идет от бедра, поворачивается лицом и спиной демонстрируя роскошную фигуру, играет с волосами, принимает эротичную позу и пьет из жестяной банки. В качестве рекламного слогана она пишет, что в Майми облачно, но напиток делает ее день солнечным. Эту фразу в комментариях продолжат восхищенные поклонники — их день солнечным делает сама Анастасия.