«Наверное, коронавирус»: чешущаяся Собчак пожаловалась на страшные симптомы

В этом году Ксения Анатольевна проведет церемонию в 11 раз. Проведет, как всегда, с огоньком – остротами, юмором, шутками. "Моей соведущей будет Оля Бузова, которая поет примерно как и я, – смеется Собчак. – Такой простор для шуток, просто жирный жир, красота!" - пишут Dni.ru.

Про острый язычок Собчак все знают. Но вот хотелось ли ей за него у кого-то попросить прощения? "Я часто просыпаюсь с каким-то зудом и почесыванием, – призналась Собчак, рассказывая про страшные симптомы. – Недавно настигла мысль: "Не коронавирус ли это?" Но нет, там другие симптомы. А почесывание и зуд были вызваны желанием сделать какую-то провокацию".