Российские СМИ узнали, где родственники прячут больную Заворотнюк

Ранее в Сети появились слухи о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» улетела в Италию, где в одной из престижных клиник она якобы продолжает лечение. Такой вывод был сделан после появившихся в соцсетях старшей дочери Анастасии Заворотнюк - Анны - фотографий из этой страны. Также пресса учла, что девушка в последнее время помогала ухаживать за мамой.

Однако накануне СМИ выразили мнение, что для оплаты продолжения лечения семья Анастасии Заворотнюк продала ее подмосковный дом, а саму знаменитость перевезли в столичную квартиру. На этом фоне прозвучали предположения о том, что Заворотнюк страдает менее агрессивным онкологическим заболеванием, а вовсе не глиобластомой, и скоро борьба будет окончена в пользу Заворотнюк, после чего она непременно выйдет в свет и расскажет о произошедшем.