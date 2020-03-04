Галкин рассказал о навсегда подорванном здоровье Пугачевой

Юморист Максим Галкин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем у своей супруги, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, с которыми певица борется несколько десятилетий. По словам супруга, которые он озвучил в студии программы «Сегодня вечером», они начались с посещения ЧАЭС.
Так, музыкальный критик Артур Гаспарян напомнил ему о посещении певицей зоны отчуждения в Чернобыле в 1986 году, в то самое время, когда проходила ликвидации последствий аварии на станции. По словам Гаспаряна, она пела для «обреченных героев-ликвидаторов», якобы присутствовавших на концерте в противогазах и защитных костюмах.
«И она рассказывала потом, что были проблемы с голосом, со смыканием (голосовых) связок», - объявил критик.
Галкин подтвердил, что Пугачева была в числе немногих звезд, которые согласились там выступить, однако ее поступок оказался сродни жертве, и после возвращения из Чернобыля у певицы начались проблемы со здоровьем -«полетела» щитовидная железа, в итоге проблемы гормонального баланса остались навсегда.
Галкин называет эпизод в биографии Пугачевой «тихим ужасом», заметив, что тогда никто в стране и мире не знал, как защититься от последствий. Как уточнил юморист, перед концертом для ликвидаторов Пугачеву просили надеть головной убор из свинца, но вот ликвидаторы находились в зале не в противогазах, пишет Topnews.