Галкин рассказал о навсегда подорванном здоровье Пугачевой

Так, музыкальный критик Артур Гаспарян напомнил ему о посещении певицей зоны отчуждения в Чернобыле в 1986 году, в то самое время, когда проходила ликвидации последствий аварии на станции. По словам Гаспаряна, она пела для «обреченных героев-ликвидаторов», якобы присутствовавших на концерте в противогазах и защитных костюмах.

«И она рассказывала потом, что были проблемы с голосом, со смыканием (голосовых) связок», - объявил критик.

Галкин подтвердил, что Пугачева была в числе немногих звезд, которые согласились там выступить, однако ее поступок оказался сродни жертве, и после возвращения из Чернобыля у певицы начались проблемы со здоровьем -«полетела» щитовидная железа, в итоге проблемы гормонального баланса остались навсегда.