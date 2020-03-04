Как распознать тайную порчу и снять ее самостоятельно

Существует вид воздействия, названный «тайной порчей». Этот род магической практики начинает действовать не сразу, поэтому многие, сталкиваясь с подобным, не всегда понимают, что нужно делать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать с изучения порчи и ее признаков, чтобы было проще понимать, что именно происходит.

Тайная порча насылается с целью отнять удачу. Для этого недоброжелатели могут пойти на разные меры: например, провести определенные ритуалы и даже подбросить жертве подклад. Сложность распознавания порчи заключается как в ее обнаружении, так и в нахождении того человека, который замыслил недоброе. Тем не менее справиться с таким видом порчи можно и самостоятельно.

Выявление тайной порчи

Наличие порчи определяется разными методами, о которых вы можете прочитать в этой статье. Основными признаками, по которым можно судить о магическом воздействии, будут следующие:

быстрая утомляемость;

кошмарные сновидения;

раздражительность;

ухудшение состояния здоровья;

потеря удачи.

Важно отличать порчу от сглаза : он действует по тому же принципу, но его легче снять. Определив наличие порчи, нужно незамедлительно приступать к действиям. Чем раньше получится справиться с негативной программой, тем меньший вред она нанесет человеку.

Как снять порчу

Снятие порчи проходит быстрее, если определить того, кто замыслил недоброе. Для этого нужно трижды умыться святой водой, промокнуть лицо чистым белым полотенцем и оставить его на подоконнике со словами: «Вода святая всю правду расскажет, на дурного человека мне укажет».

Нужно дождаться, пока полотенце подсохнет, и по мере того, как влага будет испаряться, можно увидеть инициалы человека, его образ или иные подсказки.

Снимать тайную порчу можно разными способами, и три из них зарекомендовали себя как самые надёжные.

1. Нужно зажечь церковную свечу, всмотреться в ее пламя и дождаться, пока огонь перестанет искрить и чадить, а затем произнести: «Свечой церковной, намоленной, и огнем праведным любое зло выжигаю, порчу снимаю».

Свечой водят вокруг головы, стоя рядом с зеркалом и произнося: «Зеркало всю правду видит, от обмана отличает. Порчу мою на себя примет, да тому, кто ее наслал, через отражение передаст».

Свечу зажигают три дня подряд, чтобы пламенем выжечь все то зло, что было наслано.

2. Справиться с порчей поможет морская соль. Если ее нет, можно взять обычную, крупного помола, добавив в нее несколько капель йода. Солью натирают тело, приговаривая: «От любого зла очищаюсь, от чужой зависти освобождаюсь. Порчи на мне не бывать — на дне морском ей лежать».

Соль смывают под прохладным душем и дают воде стечь. Вытираться лучше всего ветошью, чтобы ее после можно было выбросить или сжечь.

3. В полночь нужно зажечь семь церковных свечей, поставить их кругом и встать внутрь. Нескольких минут хватит, чтобы сосредоточиться на самом важном: желании избавить себя от порчи. После этого произносят молитву «Отче наш» трижды.

В том случае, если улучшений нет, обряд повторяют еще два раза. Идеальным вариантом будут причастие и исповедь, после которых от порчи не останется и следа.