Эстонская путешественница Лиза Линд показала, что значит «жить золотой жизнью»

На очерелном снимке Лиза сфотографирована в лучах заходящего теплого солнца на острове Кох Самуи, Таиланд. Она лежит, вытянувшись и демонстрируя безупречную фигуру, в белом бикини на дощатом настиле, за ней ласковое море, скоро закат, впереди новый день, такой же радостный, солнечный и беззаботный. Жизнь удалась! «Давайте открывать мир и показывать другим, что значит жизть золотой жизнью», - подписала Линд снимок.