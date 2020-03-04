Юлия Самойлова рассказала, как ее подставил Первый канал

Изначально Юлия должна была представить Россию в песенном конкурсе 2017 года, но тогда конкурсантке попросту не дали права участвовать. Певица тогда очень расстроилась. Но потом Самойловой пообещали, что она выступит за Россию в 2018-м. «Мне сказали об этом и пропали почти на год. До февраля. Было неприятно. Я не понимала, чем заниматься. Не понимала — собирать команду или не собирать. Когда я звонила спросить, а когда будет песня, мне отвечали: «Юля, все будет, не переживай». И только в феврале мне представили ту самую композицию», — рассказала Самойлова.

Незадолго до того как ей впервые позвонил Константин Эрнст с новостью о том, что ее выбирают для участия в «Евровидении», девушка перенесла операцию. «Врачи советовали мне выделить год на реабилитацию. Но я сказала, что готова», — отметила Юлия.

По словам артистки, ей требовалось гораздо больше времени для подготовки к конкурсу, а не одна репетиция, хотя песня была в ее голосовом диапазоне. Юлия даже хотела отказаться от выступления седьмого апреля в Москве. «Мне сказали, мол, да что ты паришься — если что, там что-нибудь замажем или уберем, не переживай, это твоя репетиция. Вот и получилась моя репетиция...» — поделилась Самойлова с ведущими шоу «Слушай, расскажи!».

«То есть тебя просто подставили, получается?» — переспросил Юлию ведущий Дмитрий Вебер. «Ну, скорее, просто привыкли работать с более опытными артистами. И тогда это на меня вот так все свалилось. Я не знаю, как подготавливались другие артисты. Может, им хватало одного месяца», — ответила Юлия.

Самойловой не понравилась постановка ее музыкального номера и клип. Они тогда долго спорили с Юрием Аксютой. «Юля, мало времени, надо выпускать завтра!» — так мне сказали», — вспоминает певица слова продюсера.

После проигрыша Самойлова винила в своем провале всех и вся. Аксюта заявил ей: они сделали все, что смогли, и рекомендовали ей ехать домой. «Канал мне ничего не заплатил. Он и так предоставил возможность. Не считаю, что за это надо платить», — высказывает мнение Самойлова.