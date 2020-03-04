«Не знаю, как выбраться из этого ужаса»: россиянка раскрыла жуткие условия карантина по коронавирусу в Москве

Вернувшаяся из Италии девушка почувствовала недомогание и решила пройти проверку на коронавирус, угодив в итоге в медицинское учреждение, которое она сравнила с тюрьмой.

О том, что с ней происходит и об условиях содержания в карантине девушка рассказала в Instagram.

«Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами, как с заключенными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности». Наш лечащий врач ушла в отпуск, никого не лечат от реальных болезней, с которыми мы поступили (грипп, простуда). Жалобы заведующей отделением привели к ответу «это нужно обращаться к администрации». Вместо того, чтобы призывать наших граждан к сознательности и ответственности, нужно призвать наши органы здравоохранения к здравомыслию», - возмущается Кристина.

Она рассказала, что прилетела из Италии 24 февраля, а затем у нее появился сухой кашель, сильная усталость и поднялась температура до 37. «Аналогичная история была и у моей сестры — в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому, что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что эта процедура быстрая, что надо проверяться. В общем, призыв к нашей сознательности и ответственности, - пишет спортсменка.

По ее словам, на скорой помощи их забрали в инфекционную клиническую больницу №1, где пообещали сделать анализ за 3-4 часа и поместить в отдельный стерильный бокс.

«В итоге оставили на ночь, ссылаясь на готовность анализа завтра. На следующий день сказали, что готовность анализов будет в понедельник. В понедельник никаких новостей. По приезде у сестры взяли кровь из пальца, на следующий день сделали рентген легких. Больше никаких анализов не было. У меня взяли кровь из вены, слюну и весь комплект. Сестра лежит на пятом этаже, а я на четвертом. В палатах по 6 человек. У сестры на этаже все спокойно гуляют, пол моют раз в день. Ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще», - пишет Кристина.

По словам девушки, соседки по палате ее сестры болеют «ангинами/орви/бронхитами», а на рассказ девушки про попытку провериться на коронавирус «только хмыкнули, потому что у нас в России никто не болеет, в аэропорте всех проверяют».