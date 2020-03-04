«Не знаю, как выбраться из этого ужаса»: россиянка раскрыла жуткие условия карантина по коронавирусу в Москве

Российская спортсменка, бильярдистка и призер мировых и континентальных первенств Кристина Ткач попала в карантин в московскую клиническую больницу №1.
Вернувшаяся из Италии девушка почувствовала недомогание и решила пройти проверку на коронавирус, угодив в итоге в медицинское учреждение, которое она сравнила с тюрьмой.
О том, что с ней происходит и об условиях содержания в карантине девушка рассказала в Instagram.
«Я не знаю, как выбраться из этого ужаса. Нас держат взаперти, врачи разговаривают с нами, как с заключенными: «У вас нет тут прав, есть только обязанности». Наш лечащий врач ушла в отпуск, никого не лечат от реальных болезней, с которыми мы поступили (грипп, простуда). Жалобы заведующей отделением привели к ответу «это нужно обращаться к администрации». Вместо того, чтобы призывать наших граждан к сознательности и ответственности, нужно призвать наши органы здравоохранения к здравомыслию», - возмущается Кристина.
Она рассказала, что прилетела из Италии 24 февраля, а затем у нее появился сухой кашель, сильная усталость и поднялась температура до 37. «Аналогичная история была и у моей сестры — в пятницу с утра начался сухой кашель, а к вечеру поднялась температура до 37,6 и было очень сильное недомогание. Было принято решение во избежание риска для наших близких и друзей, а также потому, что мы вскоре улетали из страны обе, провериться на вирус, ведь была масса источников, которые уверяли, что эта процедура быстрая, что надо проверяться. В общем, призыв к нашей сознательности и ответственности, - пишет спортсменка.
По ее словам, на скорой помощи их забрали в инфекционную клиническую больницу №1, где пообещали сделать анализ за 3-4 часа и поместить в отдельный стерильный бокс.
«В итоге оставили на ночь, ссылаясь на готовность анализа завтра. На следующий день сказали, что готовность анализов будет в понедельник. В понедельник никаких новостей. По приезде у сестры взяли кровь из пальца, на следующий день сделали рентген легких. Больше никаких анализов не было. У меня взяли кровь из вены, слюну и весь комплект. Сестра лежит на пятом этаже, а я на четвертом. В палатах по 6 человек. У сестры на этаже все спокойно гуляют, пол моют раз в день. Ни о каких дополнительных мерах по дезинфекции речи нет вообще», - пишет Кристина.
По словам девушки, соседки по палате ее сестры болеют «ангинами/орви/бронхитами», а на рассказ девушки про попытку провериться на коронавирус «только хмыкнули, потому что у нас в России никто не болеет, в аэропорте всех проверяют».
«Только ни в Домодедово, ни в Шереметьево, когда мы с сестрой прилетели, не было никаких проверок... Как только распространилась новость, что на нашем этаже, где лежат люди, которые приехали из Ирана, Италии и других стран, находящихся сейчас в списке чрезвычайных зон, подтвердился первый зараженный, все вдруг напряглись и попросили убрать у них в палате дополнительно, чего сделано, конечно, нормально не было - пол слегка протерли, и хватит. Кровь из вены и мазок из носа в итоге взяли у сестры только утром, когда у всех ее соседей по палате, которые приехали позже нее, взяли сразу по приезде. Моя ситуация еще хуже», - отметила Кристина
По ее словам, нет никакого соблюдения правил карантина, и шанс заразиться коронавирусом в больнице выше, чем в Китае.
«По 6 человек в палате с неподтвержденным диагнозом, подселяют "свеженьких" с непонятным диагнозом в палаты к абсолютно здоровым людям с отрицательными тестами. Нет дезинфекции, медсестры и медработники раз через раз надевают маски, никто не соблюдает никакие другие меры безопасности. Мы ходим в один туалет и душ. Одно ведро с водой и тряпка на все палаты, в одной из которых лежал Давид, зараженный коронавирусом, в соседней от нас палате, который ходит с нами по коридору и стоял в общей очереди с нами на сдачу анализов. Роспотребнадзор выдал указ: пока не возьмут три анализа и все они не будут отрицательными, никого не выпустят. Мы звонили в Роспотребнадзор, но там, послушав нас, бросили трубку», - пишет она.
Позднее из-за поднявшейся шумихи девушку перевели в другую больницу и положили в отдельную палату, а сестру выписали. Многие люди в комментариях подтвердили слова спортсменки, подчеркнув, что ситуация представлена именно такой, какая она есть. «Абсолютная правда, лежала там две недели назад. Меня положили в общую палату, где было 7 человек (по анализам у меня был вирус парагрипп), на скорой обещали отдельный бокс, по факту положили с выздоравливающими и еще привозили с другими вирусами в эту же палату. На коронавирус анализ у меня взяли сразу при поступлении и через день. Сейчас у коронавируса пишут уже другой штамп», - пишет iratrautman.
Как писал TopNews, ранее из-за выявленного у вернувшего из Италии Давида Берова коронавируса в Москве госпитализированы 24 контактировавших с ним человека. Так, в больницу отправили 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с футболистом, 6 родственников и 5 знакомых пациента. Еще 83 человека помещены на домашний карантин. Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве под наблюдением находятся более 5,5 тысяч человек.
В этой связи в Москве введен план "А", разработанный столичной мэрией из-за вспышки коронавируса. Как пишет Telegram-канал Baza, план предусматривает превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавируса. Там говорится об «отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания». В свою очередь, пока еще не приведенный исполнение, но подготовленный план "Б" может ввести «запрет на проведение спортивных мероприятий, закрытие стадионов и спортивных площадок». Его могут ввести в исполнение в случае дальнейшего распространения инфекции.