Ср, 4.03.2020
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Гороскоп на 4 марта: Львам лучше держаться подальше от начальства, а Водолеи рискуют с головой окунуться в решение проблем

Утро. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня нас ожидает самый лучший день на этой неделе, а может, и во всем месяце. В эту среду нам будут содействовать энергии сразу двух светлых и созидательных лунных суток: с самого утра и до 11 часов на нас влияют энергии более спокойных 10-х лунных суток, а потом нам помогает активный и деятельный 11-й лунный день.

Овен

Вам придется всерьез отстаивать свои интересы, а для этого вы даже можете применять запрещенные методы.

Телец

Встречи с людьми не бывают случайными, потому что ничего не происходит просто так. Видимо, вы понадобились друг другу.

Близнецы

Если вы хотите рисковать, не втягивайте в свои авантюры окружающих, чтобы не подставлять близких людей.

Рак

Человек из вашего прошлого может оказать вам существенную помощь в будущем. Не теряйте с ним контакты, советует «Сегодня».

Лев

Держитесь подальше от начальства, потому что вам не хватит аргументов, чтобы доказать свою компетентность.

Дева

От вашей правдивости зависит благоприятный исход всего дела. Честно признайтесь, если вы не готовы выполнить обещание.

Весы

Будьте готовы к непредвиденным финансовым тратам. За все приходится платить, иногда совсем недешево.

Скорпион

У вас есть выбор: либо выполнять все распоряжения начальства, за что получить похвалу, либо бунтовать и попасть в опалу.

Стрелец

Семейные дела отвлекут вас от бизнеса. Вам решать, что в данном случае важнее и больше требует вашего внимания.

Козерог

Ищите креативный подход в решении рабочих вопросов, и тогда вам будет обеспечена поддержка коллег.

Водолей

Чтобы вас не поглотила рутина проблем, поищите отдушину в духовном развитии и культурном отдыхе.

Рыбы

Держите свои мысли при себе и не выплескивайте на окружающих свой негатив, чтобы он не обернулся против вас.

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