«Я чуть не умерла»: блогер Диденко за неделю до трагедии в бане поделилась страшными откровениями

Так, юзеры нашли в соцсетях откровения Екатерины о том, что несколько лет назад она чуть не умерла. Жуткую историю она разместила в Instagram буквально за десять дней до гибели супруга. На тот момент ее дочери был всего год, и история развернулась на глазах у младенца. «Однажды я чуть не умерла... Насте был годик. Мы сидели за столом, ели. Я параллельно разговаривала с Валей по телефону. Откусила я значит, варёное яйцо, что то говоря в трубку.... И оно застряло у меня в горле», - рассказала Диденко.

Она не могла ничего сказать и стала кашлять, пока ее ребенок бился в истерике. Екатерина пыталась проглотить что-то, чтобы протолкнуть кусок яйца, но ничего не получалось. Она решила выбежать из квартиры, и тут случилось чудо. «Пока я бегу до двери- кашляю... и этот кусок яйца удаётся вытолкнуть из горла. Я не дышала полторы минуты. Я думала, что это последние минуты в моей жизни. Их я не забуду никогда», - написала она.

После этого Екатерина, окончившая фармколледж с красным дипломом, сходила на курсы первой помощи, и по иронии судьбы ей пришлось применить полученные знания и навыки несколько дней назад- на своем супруге. Однако в итоге муж все равно скончался в больнице.