Ср, 4.03.2020
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Самый эпатажный мужчина Эстонии снова взорвал Сеть новым снимком

Алексей Солтан

ФОТО: Facebook

Эстонский стилист Алексей Солтан любит эпатировать пользователей социальных сетей. В его архиве есть множество снимков, на которых Алексей снят в женской одежде или максимально приближенной к женской.

На новой фотографии Солтан блистает во всей красе: в черном сплошном бикини, черных перчатках с открытыми пальцами, черных кожаных ботфортах и в черном поясе с кожаными подвязками - аксессуаром явно из обихода садо-мазо. И неизменный длинный хвост. «Сиять ярко, как бриллиант», - подписал стилист столь сексуальный кадр.

Алексей Солтан

ФОТО: Facebook

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