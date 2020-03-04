Самый эпатажный мужчина Эстонии снова взорвал Сеть новым снимком

На новой фотографии Солтан блистает во всей красе: в черном сплошном бикини, черных перчатках с открытыми пальцами, черных кожаных ботфортах и в черном поясе с кожаными подвязками - аксессуаром явно из обихода садо-мазо. И неизменный длинный хвост. «Сиять ярко, как бриллиант», - подписал стилист столь сексуальный кадр.