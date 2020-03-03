Тамара Глоба рассказала о том, что 5 марта для трех знаков Зодиака закончится полоса бед и несчастий

Тамара Глоба никогда не ошибается в своих прогнозах, и на этот раз она предсказывает просто потрясающие новости! По словам астролога, 5 марта закончится затяжная полоса неудач и трудностей и начнется совсем новая жизнь.
Препятствия расступятся, а сама судьба подарит вам веру в счастье, а вскоре и само счастье окажется в ваших руках. Если вы сейчас испытываете некий дискомфорт, если ваше сердце плачет от тоски, а душа рвется на свободу, то скоро все изменится, пишет Esotericblog.ru.
Тамара Глоба уверена, что черная полоса закончится у тех, кто давно погряз в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто не может распутать клубок трудностей и проблем, кто не может никак начать счастливую жизнь, кто одинок и беден.
5 марта Водолеи, Раки и Тельцы закроют двери в прошлое, оставят там беды и несчастья и начнут новую прекрасную жизнь!