Нарвитяне, вы готовы веселиться? Мегакрутой фестиваль Go Narva! пройдет во второй раз

Организаторы, власти Нарвы и, конечно, посетители фестиваля Go Narva! остались довольны первым шагом городского праздника в августе 2019. О том, что будет продолжение, было обещано сразу после Go Narva! 2019, о чем со сцены заявил ведущий концертной программы Евгений Тимощук.

"До встречи на Go Narva 2020!" - сказал известный мастер церемоний, завершая первый Go Narva.

Теперь пришло время заявить и оргкомитету фестиваля о том, что Go Narva! получает официальный статус ежегодного события в любимом городе Нарве.

На данный момент точно известна дата проведения - суббота, 22-е августа.

ФОТО: Промо

- “В прошлом году мы много говорили о том, что фестиваль должен обязательно проходить накануне праздника восстановления независимости Эстонии, поскольку 20-е августа - нерабочий день. Об этом было много сказано и опубликовано пресс-сообщений, поскольку большинство недоумевали, почему фестиваль проводился в понедельник. Теперь мы приняли решение, что праздник музыки должен происходить именно в выходной день, ведь суббота - есть суббота и мы сможем начать программу раньше, чем в прошлом году, соответственно и закончить до полуночи, а не к двум часам ночи, как это было в 2019-м. ”- отметил главный организатор Юрий "Юрбан" Новиков.

Список выступающих групп будет оглашён в ближайшее время, сейчас со всеми Артистами ведутся переговоры и они находятся в самой завершающей стадии.