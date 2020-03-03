Вт, 3.03.2020
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Эстонская певица Элиза Колк показала, как она выглядит без макияжа

Элиза Колк.

ФОТО: Instagram

Молодая певица Элиза Колк (22) поделилась скромным фото в социальной сети Instagram, передает Elu24.

Колк поделилась фотографией в Instagram, на которой она находится в естественном и свободном от макияжа состоянии. Певица также радуется, что это день, когда она очень довольна своей прической.

Смотри фото:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Really good hair day🤪🌺 #nomakeup

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Колк посетила в ноябре 2019 года программу «Õhtu!» на телеканале Kanal 2, где поговорила о своей работе, своей карьере и о том, чем бы она занималась, если бы не была певицей.

Вопрос ведущего о личной жизни заставил Колк немного понервничать. «Обычно я не говорю о личной жизни, но могу сказать, что я очень счастлива», — коротко ответила Элиза.

«У меня все хорошо», — добавила она.

Хотя Колк мало говорит о своей личной жизни, спустя некоторое время певица поделилась в своем Instagram фото с Индреком Рахумаа (47).

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