Максим Виторган мог заболеть коронавирусом

В итоге артисту пришлось даже обратиться за помощь в больницу. Врачи предложили госпитализировать Виторгана, но он отказался.

Согласно предварительному диагнозу медиков, у экс-супруга Собчак пневмония, однако известно, что симптомы у коронавируса схожи с этим заболеванием, передает Telegram-канал 112. У больных новым вирусом тоже понимается температура, появляется кашель, чихание и затрудненное дыхание.

Виторган, правда, недавно не был в Китае или Италии, однако актер и его возлюбленная Нино Нинидзе в середине февраля отдыхали в Омане и вполне могли пересечься с носителями коронавируса в одном из аэропортов. А инкубационный период у COVID-19 как раз 2 недели.