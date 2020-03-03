Максим Виторган мог заболеть коронавирусом

Бывший муж Ксении Собчак – Максим Виторган – мог подхватить коронавирус, недавно обнаруженный и в Москве. Актер уже некоторое время плохо себя чувствует: у него одышка и температура, пишет Экспресс газета.
В итоге артисту пришлось даже обратиться за помощь в больницу. Врачи предложили госпитализировать Виторгана, но он отказался.
Согласно предварительному диагнозу медиков, у экс-супруга Собчак пневмония, однако известно, что симптомы у коронавируса схожи с этим заболеванием, передает Telegram-канал 112. У больных новым вирусом тоже понимается температура, появляется кашель, чихание и затрудненное дыхание.
Виторган, правда, недавно не был в Китае или Италии, однако актер и его возлюбленная Нино Нинидзе в середине февраля отдыхали в Омане и вполне могли пересечься с носителями коронавируса в одном из аэропортов. А инкубационный период у COVID-19 как раз 2 недели.