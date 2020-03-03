В новом здании Postimees на несколько часов пропало электричество. Смотрите, что творилось внутри

В понедельник на Kanal 2 состоялся два первых прямых эфира программ Reporter и ÕHTU. Во время первой в здании пропало электричество и его не было несколько часов. Тут же заработал генератор, который помог поддержать работу основным компьютеров и техники, необходимой для съемок и выхода в эфир передачи. Программы ÕHTU вышла в эфир вовремя и ни один зритель бы не догадался, что на самом деле произошло! Смотрите галерею!