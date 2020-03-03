Елена Беркова готова научить Тилля Линдеманна жесткому сексу

Звезда фильмов для взрослых посмотрела скандальный клип немецкого певца и разочаровалась. Поэтому Елена пригласила Тилля в Москву, чтобы показать ему, что такое настоящее грубое соитие, пишет Стархит.
Несколько недель назад солист группы Rammstein выпустил скандальный ролик на песню Till The End, в котором жестко занимается сексом с девушками без цензуры. Обсуждение провокационного ролика не утихает до сих пор. Ведь россиянки, принявшие в нем участие, стали получать угрозы в свой адрес.
Заинтересовалась клипом и российская звезда фильмов для взрослых Елена Беркова. Правда, творчество немецкого певца ее не впечатлило, даже наоборот, разочаровало. Брюнетка даже готова преподать Линдеманну уроки по жесткому сексу, а также оральным ласкам, если понадобится.
Порно — моя территория, — делится со «СтарХитом» Лена. — Пусть Тилль приезжает в столицу, лично расскажу, что такое грубый секс. Это не удары по лицу или кидания девушки. Прежде всего — страсть между партнерами. На ролике Линдеманн не уделяет внимание качеству интима, какое-то совокупление одного человека!
Елена считает, солист группы Rammstein был зажат и напряжен.
Слишком получилось наиграно, — продолжает Беркова. — Линдеманн ведет себя чрезвычайно вызывающе только потому что, наверное, это был для него первый эксперимент. Он старался делать все так, как где-то видел, кто-то посоветовал. Но где же настоящая искренность? Вообще, мне кажется, дедуля на старости лет слишком разошелся, так и инсульт можно заработать! Единственное, что во всей этой шальной истории можно отметить, анатомический правильный пенис артиста.
Беркова уверена, ажиотаж вокруг клипа получился бы сильнее, если бы Тилль лучше подготовился к съемкам.
Он не хайпанул, а просто вызвал негативные эмоции у людей, — говорит актриса. — История похожа на мою. Вспоминаю, как многие меня осуждали за секс-видео с «ДОМа-2». Но только тогда я не знала, что оно попадет в сеть. А здесь спланированная акция! Получается, человек хотел хейта?.
Актриса смеется, если бы ей предложили съемки с певцом, она бы сто раз подумала.
Больше всего мне жалко девочек, — делится Елена. — Я к агрессии в сети отношусь с безразличием, прошла и огонь, и воду... А вот девушки видно только ощутили на себе, что такое суровая критика. В целом конечно сам солист Rammstein мужик харизматичный. Просто свернул не туда. Его надо хорошенько отшлепать, чтобы больше так не баловался в Санкт-Петербурге!