Эстонская модель угодила в скандал разозлив пользователей Twitter своими высказываниями

Оригинальный твит звезды реалити-шоу теперь удален, но детали того, что произошло с Мэрилин, все еще доступны.

«Я не хотела никого оскорбить, но почему-то некоторые мужчины думают, что могут обращаться с женщинами так, как они хотят, потому что многие женщины (даже если вы этого не делаете) дают сигналы/ведут себя соответствующе, что заставляет мужчину думать, что это нормально обходиться с женщиной плохо», — сказала Мэрилин.

«Извините за глупость, я высказалась недостаточно понятно. Я считаю, что женщина в каком-то смысле является зеркалом мужчины. И мне жаль женщин, которые становятся жертвами этих мужчин. Вместе мы можем начать уважать себя и прививать нашим детям правильные ценности», — добавила он в Twitter.

Ада Мари Нельке, которая как и Мэрилин участвовала в реалити-шоу «Rannamaja», решила прокомментировала тему: «Я никогда публично не говорила плохо об @merylinnau, но, честно говоря, не возвращайся в Эстонию, ты просто дебилка».

«Хммм… Ты открыто смеешься над женщиной, которую используют прямо на полу клуба, а затем говоришь мне не возвращаться в Эстонию? Насколько двусмысленный был этот твит сейчас?», — ответила Мерилин Аде, которая в октябре поделилась шокирующим видео в своем аккаунте в социальной сети.

«По крайней мере, я учился на ошибках, а ты просто застряла в своей голове, и это ничего не меняет, даже если тебя попытаются заставить понять, что это не хорошо. Даже не пытайся. Ты #cancelled», — ответила Ада.

Ma ei kordagi @merylinnau kohta avalikult halvasti öeld, aga ausalt ära Eestisse tagasi tule, sa oled lihtsalt debiilik. — amarie (@TheAdaMarie) March 2, 2020

Мэрилин прокомментировала Elu24, что изначально все началось с публикации в Facebook. «Из профиля девушки, которая добавила фотографию, что мужчины должны вести себя лучше», — пояснила она. «Это прокомментировал кто-то, кто посчитал, что эта тема — палка о двух концах: но это не так, потому что не все женщины небрежны, и не все мужчины свиньи».

«Я родом из семьи с жестким воспитанием, где меня учили, как я должна и не должна себя вести», — добавила она.

«Я написала, что и женщины должны вести себя лучше, а не только мужчины. Этим я имела в виду, что мне удалось избежать плохого обращения с собой из-за моего воспитания», — добавила Мэрилин.

«Я также хочу добавить, что, по моему мнению, если женщины имеют право вести себя так, как они хотят, и быть настолько откровенными, насколько это возможно, то противоположный пол также имеет право на личное мнение».