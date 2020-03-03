Данила Козловский впервые стал отцом

О счастливом событии сообщила сама Зуева в своем микроблоге. Она опубликовала фотографию, на которой держит малышку на руках. Когда именно родилась девочка, не сообщается. Имя ребенка новоиспеченные родители тоже не раскрывают.

Отметим, что Козловский улетел в США на роды возлюбленной в середине февраля, так что девочка появилась на свет в прошлые две недели. Сегодня рано утром трогательной фотографией с дочкой поделился и сам Данила.

Моя вселенная. Daddy’s time,

— подписал кадр Козловский.