Вт, 3.03.2020
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Данила Козловский впервые стал отцом

Ольга Зуева и Данила Козловский

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Накануне стало известно, что Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева впервые стали родителями. У пары родилась дочь, пишет Экспресс газета.

О счастливом событии сообщила сама Зуева в своем микроблоге. Она опубликовала фотографию, на которой держит малышку на руках. Когда именно родилась девочка, не сообщается. Имя ребенка новоиспеченные родители тоже не раскрывают.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что Козловский улетел в США на роды возлюбленной в середине февраля, так что девочка появилась на свет в прошлые две недели. Сегодня рано утром трогательной фотографией с дочкой поделился и сам Данила.

Моя вселенная. Daddy’s time,

— подписал кадр Козловский.

Напомним, что о беременности Ольги стало известно в октябре прошлого года. Тогда Зуева и Козловский никак не стали комментировать домыслы поклонников и лишь сейчас подтвердили, что стали родителями. Отметим, что артисты не любят говорить о личной жизни. Известно, что Данила и Ольга так до сих пор и не связали себя узами брака.

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