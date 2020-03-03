Букмекеры предсказывают России с Little Big большой успех на «Евровидении»

После официального сообщения о том, что Россию на «Евровидении» в Роттердаме представит группа Little Big, шансы на победу у этой страны возросли многократно. Сейчас, когда известны песни и исполнители большей части участвующих в конкурсе стран, а еврохит России пока не представлен, букмекеры прогнозируют петербургской рейв-группе как минимум второе место на конкурсе.
Позиции литовского коллектива, долгое время державшегося на первом месте, ухудшились после того, как стала известна песня и группа от Исландии, а также коллектив от России. У группы из Исландии, кстати, песня чем-то напоминает музыку Little Big. Не зря некоторые граждане РФ предполагают, что там специально ждут, пока будут объявлены почти все песни, а потом пишут еврохит, отталкиваясь от творчества других стран.
Что касается Эстонии, шансы наши на место в ТОП-25 сильнейших ничтожно малы. Несмотря на обаяние Уку Сувисте и амбиции Филиппа Киркорова, соперники очень сильные и выиграть или хотя бы пройти в финал будет крайне сложно. Букмекерам можно доверять, но до полуфиналов их прогнозы обычно могут меняться, а вот поле финалов победитель, как правило, предсказывается абсолютно верно.