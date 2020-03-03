Букмекеры предсказывают России с Little Big большой успех на «Евровидении»

Позиции литовского коллектива, долгое время державшегося на первом месте, ухудшились после того, как стала известна песня и группа от Исландии, а также коллектив от России. У группы из Исландии, кстати, песня чем-то напоминает музыку Little Big. Не зря некоторые граждане РФ предполагают, что там специально ждут, пока будут объявлены почти все песни, а потом пишут еврохит, отталкиваясь от творчества других стран.