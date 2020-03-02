Пользователи Twitter узнали, какой смысл таит детская потешка «Ладушки-ладушки», и теперь не могут уснуть от страха

Хм, а как же наша великая скрепа — детская присказка «Ладушки-ладушки»? «Что ели — кашку, что пили — бражку». Это что, бабушка детей спаивала? Не думаю. Что-то странное с этими брагами,

В комментариях пользователи стали делиться своим мнением насчет необычного замечания. Некоторые предположили, что бражкой называли квас, кто-то решил, что раньше считалось обычным делом давать детям алкоголь. Однако более реалистичную и шокирующую версию озучил другой пользователь. Оказывается, бабушка мертва , а внуки были у нее на поминках .

Понимаете, тут такое дело, что бабушка из «Ладушек», она того, умерла. А ели кашу и пили брагу у нее на поминках, да. В детский фольклор лучше не углубляться,

Так, по одной из версий, на самом деле стишок рассказывает о смерти, а игра — символический ритуал, имитирующий встречу живых и мертвых. Пользователь letopisi_rus отмечает, что об этой гипотезе писали в том числе Софья Агранович и Евгений Стефанский в книге « Миф в слове: продолжение жизни ».

Такое объяснение потешки удивило многих. «Моя жизнь уже не будет прежней», «Как мне теперь с детьми в «Ладушки» играть?» — писали ошарашенные пользователи. Однако не всем версия показалась убедительной. При этом letopisi_rus отмечает, что у гипотезы есть довольно серьезные основания. «Вообще, когда видишь в тексте детской потешки кашу или пиво, это звоночек, а когда там еще и птицы появляются, это уже трезвон», — написал пользователь, добавив, что птицы считались посредниками между миром живых и мертвых.