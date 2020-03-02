Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери

43-летняя Виктория Исакова всегда отличалась скрытностью: она не афиширует личную жизнь и об отношениях с супругом Юрием Морозом рассуждает очень редко. Пара познакомилась на съемочной площадке и практически сразу нашла общий язык. Тогда Исакова только делала первые шаги в карьере, а Мороз уже считался признанным и уважаемым режиссером.

За плечами у Юрия уже был один брак: его первая супруга Марина Левтова трагически погибла в автомобильной аварии, оставив маленькую дочь Дашу. Впоследствии многие осуждали Мороза за роман с Исаковой, которая на несколько лет младше его дочери Дарьи.

На момент свадьбы с Юрием Виктория уже была беременна. Их дочь появилась на свет в 2003 году, но в возрасте трех месяцев девочка умерла. «Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка. Они теряют ребенка до того, как понимают, что с ним произошло. Я стала пытаться сделать так, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, что это стена, которую пробить невозможно. Какое-то время я этим занималась, потом начала заниматься благотворительным фондом», — говорила артистка в одном из недавних интервью.

Виктория не захотела подробно рассказывать о причинах произошедшего. Она лишь призналась, что речь шла о генетической несовместимости. «Мы решили эту проблему за границей», — подчеркнула Исакова. В тот сложный период она с головой погрузилась в работу, и именно постоянная занятость на съемочной площадке спасла ее от отчаяния. «Помогает только одно — ты должен быть очень сильно занят. Во всех областях жизни. Ты говоришь всем: «Займите меня максимально, чтобы я продохнуть не могла». Это помогает», — призналась звезда.

Сейчас Виктория и Юрий воспитывают четырехлетнюю дочь Варвару. Родители долго скрывали появление малышки на свет, да и сейчас они редко публикуют фотографии девочки. По словам Исаковой, наследница полностью изменила ее жизнь: звездная мама старается проводить с Варварой все свободное время.

«Я очень надеюсь, что являюсь хорошей мамой. Я все для этого делаю. Мне не хотелось где-то публиковать ее фотографии. Возможно, сказался наш первый печальный опыт. Страх за Варвару у меня не пропал. Мне не перестало быть страшно за нее», — рассказала артистка.

Помимо съемок в кино, Исакова активно занимается благотворительностью. Она является попечителем фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам обрести семью. Одно время Виктория и сама думала о том, чтобы взять ребенка из приюта, но ее супруг не разделял ее энтузиазма. Потом на свет появилась дочь влюбленных, и через несколько месяцев после рождения Варвары вопрос встал вновь. «Мы просто поняли, что у нас нет сил на это. У нас должно было быть обоюдное решение. Я же не могу просто взять ребенка и сказать мужу, что он должен под это подстроиться», — поделилась Виктория.