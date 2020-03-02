ВЫХОД ЕСТЬ! ⟩ В Китае придумали замену рукопожатию на фоне эпидемии коронавируса

Жители Китая нашли альтернативу рукопожатию на фоне вспышки коронавируса. Пользователь социальной сети Twitter Марина Рудяк опубликовала ролик, на котором видно, как приветствуют друг друга люди. Мужчины, запечатленные в кадре, проявляют взаимное уважением при помощи касания ног, тем самым исключая непосредственного контакта незащищенными частями тела. В сложившейся эпидемиологической обстановке это намного безопаснее с гигиенической точки зрения.

О появлении нового типа коронавируса в Китае было объявлено в начале января 2020 года. На данный момент он распространился и на другие страны: заболевшие есть в Италии, Португалии, Японии, Ирландии, Чехии, Доминикане и Армении. Как отмечает 5-tv.ru, общее число жертв болезни в мире превысило три тысячи человек, заболевших — более семи тысяч.