Филиппа Киркорова обвинили в покупке голосов для Уку Сувисте

По словам команды Eesti Laul множество похвал получил и 18-летний Яагуп Туйск, чтю песню «Beautiful Lie» мечтали услышать в Роттердаме многие зарубежные фанаты "Евровидения". Но таллиннский школьник уступил победу ветерану конкурса - Уку Сувисте.

Уку Сувисте получил большее количество телефонных голосов в суперфинале, в полуфинале его поддержало также большое количество людей - 5570 голосов. По результатам народного голосования и голосов жюри после полуфиналов места распределились так: Яагуп Туйск, Уку Сувисте, Traffic и INGER.

В первом туре голосования в финале за Уку отдали свои голоса 16 880 человек, а в суперфинале - 33 582. На втором месте оказался Яагуп Туйск, за которого проголосовало 7944 человека, а на третьем месте - Anette x Fredi с 7690 голосами. Однако фаната "Евровидения" обвинили Уку и его команду в нечестной игре из-за большого рызрыва в количестве голосов.



Так как Уку поддерживает король российской поп-сцены Филипп Киркоров, многие уверены, что именно голоса русскоязычного населения могли принести певцу победу, кто-то подозревает и более серьезный обман. В социальных сетях и на фанатской странице "Евровидения" пошли слухи о том, что ради победы протеже Киркоров мог и облегчить свой кошелек.

"Киркоров сфальсифицировал результаты Eesti Laul, по другому просто не может быть".

kirkorov rigged eesti laul, there's just not another way — vic (@jongkyll) February 29, 2020

"У Филиппа Киркорова действительно хватило наглости сфальсифицировать два национальных отбора в одну ночь".

Philipp Kirkorov really had the audacity to rig two national finals in one night. Truly iconic. 💰🤑 pic.twitter.com/iFnR925Kby — ↞𝕵𝖊𝖘𝖘↠🏰 (@esc_obsessed_) March 1, 2020

"Наслаждайтесь деньгами, надеюсь, они делают вас счастливым. Насколько же грустная жизнь, Киркоров. Вы испортили мою ночь, чтобы заработать. Надеюсь, что вы потратите эти деньги на уроки приличия".

Enjoy the money I hope it makes you happy. Dear lord, what a sad little life, Kirkorov. You ruined my night completely so you could have the money and I hope now you can spend it on lessons in grace and decorum. — Lara (@HOOVERPHONlC) February 29, 2020

В тот же вечер на отборе в Молдове победила Наталия Гордиенко с песней «Prison», которую ей также предоставил Киркоров.





По словам генерального продюсера конкурса Eesti Laul Томи Рахула ни одного официального обвинения не поступало и он не хочет комментировать слухи. По словам генерального продюсера конкурса Eesti Laul Томи Рахула ни одного официального обвинения не поступало и он не хочет комментировать слухи.

Если бы голосовавших было 500 000, возникли бы сомнения. Голосовать можно было только с эстонских номеров неограниченное количество раз,

- сказал он порталу Elu24 и подтвердил, что ни в полуфиналах, ни в финале не наблюдалось аномалий в голосовании.