Пн, 2.03.2020
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Филиппа Киркорова обвинили в покупке голосов для Уку Сувисте
Комментарий генерального продюсера Eesti Laul!

Uku Suviste

ФОТО: Konstantin Sednev

В субботу, 29 февраля, стало известно, что Эстонию на конкурсе «Евровидение-2020» представит певец Уку Сувисте с песней «What Love Is». Однако оказалось, что все не так радужно.

По словам команды Eesti Laul множество похвал получил и 18-летний Яагуп Туйск, чтю песню «Beautiful Lie» мечтали услышать в Роттердаме многие зарубежные фанаты "Евровидения". Но таллиннский школьник уступил победу ветерану конкурса - Уку Сувисте.

Уку Сувисте получил большее количество телефонных голосов в суперфинале, в полуфинале его поддержало также большое количество людей - 5570 голосов. По результатам народного голосования и голосов жюри после полуфиналов места распределились так: Яагуп Туйск, Уку Сувисте, Traffic и INGER.

В первом туре голосования в финале за Уку отдали свои голоса 16 880 человек, а в суперфинале - 33 582. На втором месте оказался Яагуп Туйск, за которого проголосовало 7944 человека, а на третьем месте - Anette x Fredi с 7690 голосами. Однако фаната "Евровидения" обвинили Уку и его команду в нечестной игре из-за большого рызрыва в количестве голосов.

Так как Уку поддерживает король российской поп-сцены Филипп Киркоров, многие уверены, что именно голоса русскоязычного населения могли принести певцу победу, кто-то подозревает и более серьезный обман. В социальных сетях и на фанатской странице "Евровидения" пошли слухи о том, что ради победы протеже Киркоров мог и облегчить свой кошелек.

"Киркоров сфальсифицировал результаты Eesti Laul, по другому просто не может быть".

"У Филиппа Киркорова действительно хватило наглости сфальсифицировать два национальных отбора в одну ночь".

"Наслаждайтесь деньгами, надеюсь, они делают вас счастливым. Насколько же грустная жизнь, Киркоров. Вы испортили мою ночь, чтобы заработать. Надеюсь, что вы потратите эти деньги на уроки приличия".

В тот же вечер на отборе в Молдове победила Наталия Гордиенко с песней «Prison», которую ей также предоставил Киркоров.


По словам генерального продюсера конкурса Eesti Laul Томи Рахула ни одного официального обвинения не поступало и он не хочет комментировать слухи.

Если бы голосовавших было 500 000, возникли бы сомнения. Голосовать можно было только с эстонских номеров неограниченное количество раз,

- сказал он порталу Elu24 и подтвердил, что ни в полуфиналах, ни в финале не наблюдалось аномалий в голосовании.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 февраля - необычный день!⚡️ А для меня он стал знаковым и особенным! Проходили национальные отборы на Евровидение 2020 - и двойная победа!🏆🏆 Молдову🇲🇩 будет представлять @natalitsa с моей песней Prison, а @ukusuviste Эстонию 🇪🇪с песней «What love is», который спродюсировал мой друг из dream team @dimitriskontopoulos Поддерживаю молодых артистов на Евровидение 2020 Роттердам, жди нас! Мы готовимся! 🇳🇱 #dreamteam #евровидение2020 #eurovision2020 #prison #whatloveis

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Уку Сувисте представит Эстонию на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме в песней “What Love Is”.

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