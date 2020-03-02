«Британская Кардашьян» греется на солнышке в топе, едва прикрывшем ее грудь

Реакцию подписчиков на такой провокационный кадр не пришлось ждать долго. Уже в первые секунды они осыпали «британскую Кардашьян» комплиментами и признались, что не могли устоять перед ее красотой. Впрочем, больше всего фолловеров покорила аппетитная фигура звезды соцсетей.