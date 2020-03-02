«Британская Кардашьян» греется на солнышке в топе, едва прикрывшем ее грудь

Модель Деми Роуз, прославившаяся на просторах сетей как «британская Кардашьян», вновь покорила мужские сердца своей откровенной фотографией. Блогер вышла на прогулку в крайне сексуальном наряде: коротеньких соблазнительных шортах и эротичном белом топе, вырез на котором был настолько глубоким, что частично обнажил ее пышную грудь, пишет Пятый канал.
В таком будоражащем одеянии Роуз выложила снимок на своей странице в Instagram.
Поцелуи солнца,
— подписала модель публикацию.
Смотри фото ЗДЕСЬ!
Реакцию подписчиков на такой провокационный кадр не пришлось ждать долго. Уже в первые секунды они осыпали «британскую Кардашьян» комплиментами и признались, что не могли устоять перед ее красотой. Впрочем, больше всего фолловеров покорила аппетитная фигура звезды соцсетей.
Барби-герл!
Бомба просто!
Ты — ангел, который запал мне в сердце!
Невероятная!
Горячая!
— восхищались пользователи.