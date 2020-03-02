Пн, 2.03.2020
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«Британская Кардашьян» греется на солнышке в топе, едва прикрывшем ее грудь

Деми Роуз.

ФОТО: Скриншот из видео

Модель Деми Роуз, прославившаяся на просторах сетей как «британская Кардашьян», вновь покорила мужские сердца своей откровенной фотографией. Блогер вышла на прогулку в крайне сексуальном наряде: коротеньких соблазнительных шортах и эротичном белом топе, вырез на котором был настолько глубоким, что частично обнажил ее пышную грудь, пишет Пятый канал.

В таком будоражащем одеянии Роуз выложила снимок на своей странице в Instagram.

Поцелуи солнца,

— подписала модель публикацию.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Реакцию подписчиков на такой провокационный кадр не пришлось ждать долго. Уже в первые секунды они осыпали «британскую Кардашьян» комплиментами и признались, что не могли устоять перед ее красотой. Впрочем, больше всего фолловеров покорила аппетитная фигура звезды соцсетей.

Барби-герл!

Бомба просто!

Ты — ангел, который запал мне в сердце!

Невероятная!

Горячая!

— восхищались пользователи.

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