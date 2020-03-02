Сенсация: Алла Пугачева впервые спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

Пугачева смотрела концерт Лаймы из VIP-ложи. Певица пребывала в прекрасном расположении духа. Она с удовольствием подпевала Лайме и двигалась в такт музыки.

Максим Галкин обнародовал видео с женой. «На прекрасном концерте блистательной Лаймы», — подписал юморист и телеведущий.

Пугачева выбрала для вечера стильный наряд из серебристой блузки и брюк свободного кроя. Она сделала свою фирменную пышную укладку. Алла Борисовна не ограничилась простым присутствием. Легендарная певица и ее муж поднялись на сцену с шикарными букетами цветов, чтобы лично вручить их Вайкуле.

Лайма тепло приветствовала друзей. «Мои дорогие, Аллочка, Максим, спасибо, что пришли поддержать меня. Я так счастлива, что у меня есть такие друзья — талантливые, умные. Это большое богатство», — улыбнулась артистка. Она взяла звездных супругов под руки и пригласила их присоединиться к ней. Все трое исполнили знаменитый хит «Ах, вернисаж». Эту песню Раймонда Паулса и Ильи Резника латвийская звезда ранее пела с Валерием Леонтьевым.