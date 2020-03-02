Сенсация: Алла Пугачева впервые спела дуэтом с Лаймой Вайкуле

70-летняя певица посетила концерт близкой подруги в Кремлевском дворце. 65-летняя Лайма Вайкуле исполнила один из хитов вместе с Примадонной и ее мужем, сообщает Cosmo.
Пугачева смотрела концерт Лаймы из VIP-ложи. Певица пребывала в прекрасном расположении духа. Она с удовольствием подпевала Лайме и двигалась в такт музыки.
Максим Галкин обнародовал видео с женой. «На прекрасном концерте блистательной Лаймы», — подписал юморист и телеведущий.
Пугачева выбрала для вечера стильный наряд из серебристой блузки и брюк свободного кроя. Она сделала свою фирменную пышную укладку. Алла Борисовна не ограничилась простым присутствием. Легендарная певица и ее муж поднялись на сцену с шикарными букетами цветов, чтобы лично вручить их Вайкуле.
Выступление двух певиц, несмотря на их многолетнюю близкую дружбу, зрители увидели впервые. Это произвело на них замечательное впечатление. Присутствующие на концерте проводили Аллу и Максима со сцены овациями.