Младший лейтенант - не мальчик молодой, а женщина: эстонка рассказала, как защищает родину

Ставшая младшим лейтенантом эстонка Мерили Вартер в общей сложности служит на благо государства четыре года, включая срочную службу в эстонской армии, пишет Uudised.tv3.ee.
В гимназии у гражданки были уроки по государственной обороне и они с классом отправились в лагерь в лесу, тогда еще школьница чувствовала там себя по-домашнему. После окончания у нее были два варианта: пойти в полицию или в армию. Она решила посвятить себя государственной обороне.
Сначала мужчины в армии смотрели на Мерили со стороны, а потом поняли, что она всё прекрасно выполняет и стали ей помогать.
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