Младший лейтенант - не мальчик молодой, а женщина: эстонка рассказала, как защищает родину

В гимназии у гражданки были уроки по государственной обороне и они с классом отправились в лагерь в лесу, тогда еще школьница чувствовала там себя по-домашнему. После окончания у нее были два варианта: пойти в полицию или в армию. Она решила посвятить себя государственной обороне.