Звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская стала матерью в третий раз

Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!

Новость стала полной неожиданностью для ее коллег и фанатов. Актриса перестала появляться на светских мероприятиях и не постила в соцсети снимки, по которым можно было бы догадаться о ее интересном положении.

Ранее она была замужем за бизнесменом Александром Пляцевым. В браке у них родилась дочь Полина. После семи лет отношений, в 2015 году, знаменитость подала на развод. Елена познакомилась с Денисом Гущиным, занимающимся строительным бизнесом, во время перепланировки своей квартиры. 3 августа 2017-го на свет появилась их дочь Ева, а вот дата свадьбы актрисы и бизнесмена неизвестна - церемония прошла втайне.