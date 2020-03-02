Букмекеры не оценили песню Сувисте для «Евровидения»: Эстонии предсказывают крах

Букмекеры уже во всю делают прогнозы распределения мест на "Евровидении-2020". А после того, как Эстония объявила, кто же представит страну на песенном конкурсе, она совсем опустилась в таблице.
Если до объявления Уку Сувисте представителем Эстонии на конкурсе, наша страна была на 22-м месте в турнирной таблице, то сейчас она занимает аж 31.
Видимо, букмекеры не оценили песню Уку - What Love Is.
Кстати, представительница Молдовы - Наталия Гордиенко, которую также продюсирует Филипп Киркоров, оказалась на 25-м месте в таблице.
А как вы думаете, удастся ли Уку пройти в финал и покорить сердца зрителей?