Пн, 2.03.2020
LIMON ПРЕДСТАВЛЯЕТ! ⟩ Острые темы и громкие журналистские расследования: программа KUUUURIJA теперь на русском языке СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Букмекеры не оценили песню Сувисте для «Евровидения»: Эстонии предсказывают крах

"Евровидение-2020"

ФОТО: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Букмекеры уже во всю делают прогнозы распределения мест на "Евровидении-2020". А после того, как Эстония объявила, кто же представит страну на песенном конкурсе, она совсем опустилась в таблице.

ФОТО: Скриншот.

Если до объявления Уку Сувисте представителем Эстонии на конкурсе, наша страна была на 22-м месте в турнирной таблице, то сейчас она занимает аж 31.

Видимо, букмекеры не оценили песню Уку - What Love Is.

Кстати, представительница Молдовы - Наталия Гордиенко, которую также продюсирует Филипп Киркоров, оказалась на 25-м месте в таблице.

ФОТО: Скриншот.

А как вы думаете, удастся ли Уку пройти в финал и покорить сердца зрителей?

НАВЕРХ